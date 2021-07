Feyenoord betreurt financieel geschil met Advocaat, maar 'ziet eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet'

Feyenoord en Dick Advocaat hebben een financieel geschil over een bonusclausule in het contract van de vertrokken trainer. De trainer zou een bonus krijgen bij het behalen van Europees voetbal, maar de club keert deze bonus niet uit.

Advocaat laat dit weten in een talkshow van Voetbal International. “Het gaat niet om het geld, maar ik vind dit zó laag van Feyenoord. Wij hebben de afgelopen twee jaar ons best gedaan en de club positief op de kaart gezet. Dan handel je dit niet zo af,” zegt hij.

Volgens Advocaat vindt Feyenoord dat deelname aan de tweede voorronde van de Conference League niet valt onder het behalen van Europees voetbal. Feyenoord behaalde dat ticket pas na winst van de play-offs na het reguliere seizoen in de eredivisie.

Feyenoord bevestigt desgevraagd dat er met Advocaat gesproken wordt over dit onderwerp. “Clubs keren bonussen uit op het moment dat je resultaten haalt die ook extra financiën voor de club opleveren. Dat is nu niet aan de orde. De voorrondes Conference League zijn bewust niet in het contract opgenomen, want dit kost Feyenoord eerder geld dan dat het substantieel iets oplevert. Feyenoord betreurt deze gang van zaken, maar ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet", aldus een woordvoerder van de club.