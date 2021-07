Rotterdam maakt slag in wegwerken wachtlijst jeugdzorg, maar is er nog lang niet: 'Dit zegt niet dat ieder kind gelijk de juiste hulp krijgt'

De jeugdzorg kampt met grote problemen. Steeds vaker heeft jeugd acute hulp nodig. Kinderen en jongeren met mentale gezondheidsproblemen moeten in sommige gevallen eindeloos wachten op passende hulp en de spoedzorg staat flink onder druk. Zo ook in de gemeente Rotterdam.

Het Rijk was tot 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarna is de verantwoordelijkheid bij de gemeente neergelegd. “Het idee was dat de gemeenten het hele spectrum beter konden bedienen. Het voordeel van zorg in de regio is samenwerking en daar werken we hard aan met de aanbieders uit onze regio”, legt wethouder Jeugd in Rotterdam Judith Bokhove uit.

Tekorten

Op papier een goed plan, maar de praktijk geeft een ander beeld. Het blijkt dat Nederlandse gemeenten veel meer geld hebben uitgegeven aan jeugdzorg dan ze van het Rijk hebben gekregen: in 2019 alleen al gaat dit in totaal om een bedrag van 1,6 tot 1,8 miljard euro. “De problemen in de jeugdzorg zijn niet van de een op de andere dag ontstaan. De zorg voor de jeugd is overgedragen aan de gemeenten met relatief weinig budget”, vertelt de wethouder.

“We hebben de machine heel lang draaiende weten te houden. Maar aan het einde van het coronajaar, met de toename van nog meer spoedkinderen en extra problematieken zag je echt dat de machine tot stilstand kwam. Simpelweg: te weinig budget en nóg meer kinderen die zorg nodig hadden.”

Dit is een situatie die volgens de wethouder natuurlijk alles behalve wenselijk is. “Ik heb eind december een brief geschreven naar het Rijk, met daarin dat dit echt niet langer kan doorgaan op deze manier. De gemeenten kunnen op deze manier hun taken niet goed uitvoeren. De boodschap was helder: ‘Er moet nu echt snel geld bij.’”

De noodkreet lijkt gehoord in Den Haag, want in april maakte het kabinet bekend dat er ruim 600 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Ook oordeelde een arbitragecommissie dat het kabinet de komende jaren met miljarden euro's extra over de brug moet komen. Bovendien moeten maatregelen worden genomen om de tekorten die er zijn, terug te dringen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp en schakelen jeugdhulpaanbieders in voor de uitvoering daarvan. Hierbij wordt bekeken welke hulp aanbieders leveren, hoe de toegang tot die zorg is geregeld en ook naar hoe dit wordt bekostigd. In dat proces maakt de gemeente afspraken met zorginstellingen en worden contracten opgesteld, oftewel wordt zorg 'ingekocht'. “Ik ben blij dat we meer ruimte krijgen om ervoor te zorgen dat er echt goed passende zorg wordt ingekocht. Het is eigenlijk een erkenning dat de gemeenten echt voor een onmogelijke taak stonden”, vertelt Bokhove over het extra geld dat beschikbaar wordt gesteld.

Water aan de lippen

Allemaal goed nieuws, zou je zeggen. “Nou, dat zou je denken inderdaad. Maar we zijn er nog niet. Wij hebben de budgetten nog niet ontvangen. Dus we hebben als gemeente zelf in afwachting van het budget wat is toegezegd door het Rijk stappen ondernomen, want het water stond ons aan de lippen”, aldus Bokhove.

De zorgen over de kinderen die niet geholpen worden of de zorgverleners die met hun handen in het haar zitten omdat ze niet alle kinderen de hulp kunnen bieden die ze nodig hebben, zijn groot. “Wij hebben als gemeenten in de regio dan ook de krachten gebundeld om te zorgen dat er wél voldoende budgetten waren. Dus we hebben eerst gezorgd dat de spoedhulp alsnog door kan gaan." Ook is afgesproken dat er een zogeheten 'doorbraakaanpak' komt, om de bestaande hulp en ondersteuning anders te organiseren.

De wethouder legt uit dat de gemeente Rotterdam hiervoor uit eigen zak geld vrij heeft gemaakt. “Met de zorginstellingen samen hebben we echt gezorgd dat er nu voor 7,5 miljoen euro alvast gegarandeerd extra zorg kan worden ingekocht. En dit voor volgend jaar ook, zodat er wél perspectief is.”

Volgens Bokhove is het tij eindelijk aan het keren. “De wachtlijst die zo opliep aan het einde van het jaar is vanaf januari, het moment dat we zelf de eerste budgetten hebben vrijgemaakt, kleiner aan het worden. Met veel inspanning en zeker ook met de inzet vanuit zorginstellingen hebben we de trend een beetje kunnen keren.”

Verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben deze week opnieuw een voortgangsrapportage gepubliceerd over de kwaliteit van de jeugdhulpverlening. In oktober vorig jaar kreeg onze regio een aantal dringende aanbevelingen. De inspecties hoopten met deze doorbraakaanpak een snelle verbetering te zien.

Maar de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening zijn volgens de inspectie nog steeds te lang en bepaalde vormen van hulp zijn niet of nauwelijks beschikbaar. De Jeugdbeschermingsregio Rijnmond, waar gemeente Rotterdam ook onder valt, wordt daarom de komende zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst.

“Het is altijd heel vervelend als je een rapport krijgt waarin staat dat het niet genoeg is, terwijl we grote stappen hebben genomen", zegt Bokhove. "Maar ik snap het wel, want de inspectie kan ook niet anders concluderen dan dat er nog altijd wachtlijsten zijn.”

De wethouder vervolgt: “De inspectie heeft ons ook gevraagd om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare kinderen zorg krijgen. Dat waren er in onze regio in januari ongeveer zeshonderd. We hebben toen heel hard gewerkt en inmiddels zijn het er nog zeventig. Het terugdringen van zeshonderd naar zeventig is echt een grote stap.”

Niet tevreden

Tanya Hoogwerf, raadslid van Leefbaar Rotterdam, spreekt zich al tijden uit over de problemen in de jeugdzorg. Ze is niet tevreden met hoe de zaken er momenteel voor staan.

“Je hoort een wethouder die zegt: ‘yes, het is gelukt. Ieder kind krijgt gelijk jeugdbescherming toegewezen.' Fantastisch, en dat moest ook van de inspectie. Maar dat wil niet zeggen dat dit kind gelijk hulp heeft", legt ze uit. "Ze hebben iemand een doorverwijzing gegeven, maar de zorgverleners zitten zo ram vol dat die er niks bij kunnen hebben. Dan kun je een feestje gaan vieren omdat onderdeel één gelukt is, maar het probleem wordt alleen maar groter omdat probleem twee, drie, vier en vijf nog steeds hartstikke vastlopen.”

Structureel budget

Bokhove benadrukt dat zij natuurlijk ook graag ziet dat er voor ieder kind meteen de juiste en passende hulp voor handen is. Maar: “Dan moet ook het Rijk over de brug komen. Dan moeten we niet die 613 miljoen aan het einde van het jaar krijgen, maar dan moeten we ervoor zorgen dat die budgetten structureel worden toegekend.”

Dat is belangrijk bij het vinden van gespecialiseerd personeel, waar nu een tekort aan is. “Zorginstellingen kunnen pas mensen extra aannemen - als zij die al kunnen vinden - op het moment dat het budget niet een beetje 'hap snap' is. Er moet dan niet maar voor één jaar een beetje budget bijkomen, maar het moet structureel geregeld zijn."

'De inkoop van zorg moet beter'

Volgens de wethouder is het krijgen van structureel budget ook heel belangrijk om te waarborgen dat voldoende zorg kán worden ingekocht. "Nu zijn we de hele tijd krapte en schaarste aan het verdelen en daar kan niemand mee groeien.”

Raadslid Hoogwerf maakt zich over die inkoop van zorg grote zorgen. Ze vindt dat de focus te veel ligt op het voorkomen van bijvoorbeeld psychische problemen, terwijl dat niet wil zeggen dat die problemen dan helemaal niet meer ontstaan. "Doordat we weer aan veel preventie gaan doen, gaan we er van uit dat er minder beroep zal worden gedaan op gespecialiseerde zorg. Terwijl allang is gezegd, ook door onderzoekers, dat deze aanname vals is gebleken."

Ze benadrukt dat er goede afwegingen moeten worden gemaakt bij de inkoop van zorg. “Je moet het echt anders gaan inrichten. Je moet ervoor zorgen dat het geld daar terecht komt waar dit het allerhardste nodig is." Ze vindt dat er nu bijvoorbeeld te veel geld gaat naar 'lichte' zorg, zoals dyslexietrajecten. "Dit gaat allemaal ten koste van de zwaardere zorg."

'Misschien komen ze dan van hun kont af'

Hoogwerf vindt dat de gemeente een financiële knauw moet krijgen op het moment dat hulp die meteen nodig is niet geleverd kan worden. "Misschien komen er dan eens mensen van hun kont af en gaan ze veranderingen aanbrengen die nodig zijn. De systeembreuk die nodig is om beweging te krijgen, komt niet. En dat is hetgeen waar je naar op zoek bent."

De wethouder zegt, met de ervaringen van de afgelopen periode, goed te gaan kijken naar de inkoop. "Wij kijken of we het op dezelfde manier willen doen of dat we dit anders vorm moeten gaan geven. Ook kijken we of we wel van iedere zorg genoeg hebben ingekocht."

Vroegtijdige en preventieve zorg leveren, blijft volgens haar belangrijk. "Maar als het nodig is, moet die zwaardere zorg er ook in voldoende mate zijn. Dus je kan niet het één inkopen en het ander niet. Een goed afgewogen geheel is belangrijk. Maar voldoende budget is essentieel om het totaalpakket te kunnen inkopen”, legt Bokhove uit.

Motie

Hoogwerf heeft donderdag een motie ingediend: Poten in de modder. Deze motie is aangenomen. "Ik wil dat iedere contractmanager die actief is binnen de gemeente Rotterdam en binnen de inkoop minimaal een week bij iedere aanbieder stage gaat lopen. Ga maar eens met je poten in de modder staan en ga nu eens kijken naar wat al de goedbedoelde regeltjes voor uitwerking hebben in de praktijk."

Hoewel Hoogwerf kritisch is, geeft ze aan dat er wel kleine stapjes in de goede richting worden gezet. “Maar het zijn te kleine stapjes. Dit is nog niet genoeg. Je ziet dat er een verandering is gekomen op de manier hoe de raad naar dit onderwerp kijkt. De druk is opgevoerd. Je kan ook niet anders, met het oog op de voortgangsrapportage van de inspectiedienst. De kinderen hebben onze hulp nodig.”

Specialistische zorg weg bij de gemeenten?

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft onlangs een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, met daarin de oproep om de specialistische zorg weg te halen bij de gemeenten. Dit moet volgens hen regionaal of landelijk worden geregeld.

Hoogwerf is het hier helemaal mee eens. “Ik ga ook nog een motie indienen om dit voor elkaar te krijgen. Ik vind echt dat we dit als gemeente niet moeten doen.” Wethouder Bokhove deelt deze mening niet en wil de specialistische zorg dus wel bij de gemeente zelf houden. "Maar, ik zeg nogmaals: wel met structureel voldoende budget vanuit het Rijk."