Stefan de Vrij speelt pas een jaar piano en brengt nu al eerste nummer uit: 'Het helpt te ontspannen'

Stefan de Vrij is met zijn Nederlandse vriendengroep op vakantie in Kroatië. Samen met z’n broer en een aantal andere jongens uit z’n geboorteplaats Ouderkerk aan de IJssel. Ze varen over de Adriatische Zee richting Dubrovnik. Niet op een jacht van zes miljoen, zoals Cristiano Ronaldo. ”Maar”, lacht De Vrij, “wel op een boot, ja.”

Eerder deze week viel het oog van de verdediger van Oranje en Inter op een klein keyboard in een Kroatische winkel. De Vrij hoefde niet lang na te denken. Afrekenen en mee aan boord. Iedere dag wil hij z’n hobby uitoefenen, waar hij sinds een jaar verslaafd aan is: pianospelen.

De Vrij heeft het pianospelen al vrij snel in de vingers. Zo snel zelfs dat hij de pianosolo’s speelt in het vrijdag gelanceerde nummer Hey Brother van de Italiaanse rockgroep KEEMOSABE. “En wat vind je ervan?”, vraagt De Vrij als hij de plaat laat horen. “Weergaloos pianospel hè”, lacht hij met een lichte zelfspot.

Volgens de bandleden mag De Vrij wel wat minder bescheiden zijn. “Wat Stefan presteert is echt indrukwekkend”, zegt Alberto Curtis, de zanger van KEEMOSABE. “Z’n ploeggenoten spelen FIFA en hij kruipt drie uur per dag achter de piano. Wij houden van die discipline. En vergeet niet dat de piano echt een lastig instrument is om mee te beginnen. Dan moet je mentaal sterk in je schoenen staan.”

Simply piano

Broer Eric de Vrij is muziekleraar en bood jaren geleden al aan om z’n jongere broer les te geven, in eerste instantie op een gitaar. Het is er nooit van gekomen. Binnenkort heeft De Vrij in Milaan dan toch z’n eerste pianoles.

Tot nu toe heeft hij zichzelf alles aangeleerd. Eerst noten leren lezen via de app Simply Piano, daarna de eerste nummers opzoeken via HDPiano.com. “Dan is het een kwestie van erin stampen”, zegt De Vrij. “Eerst met één vinger, daarna met één hand. Ik begon met Beethoven, simpel Für Elise. Vervolgens Yann Tiersen met Amélie. Toen begon ik nummers op te pakken van Ludovico Einaudi. Wat een legend.”

Geraakt door muziek

Op 2000 kilometer afstand klinkt het enthousiasme door de telefoon als De Vrij spreekt over de Italiaanse pianist, die klassieke muziek componeert. Eigenlijk was De Vrij vooral geïnteresseerd in rockmuziek. Zijn favoriete bands zijn Django Django en Tame Impala, nog altijd. Van klassieke muziek moest hij lange tijd niks weten. Tot zijn andere broer Niels een aantal jaar geleden een nummer doorstuurde van Einaudi.

“Dit móést ik per se luisteren van hem”, vertelt De Vrij. “Maar waarom zou ik een nummer beluisteren waarin niet wordt gezongen? Hoe kon ik dat nou waarderen? Toch was ik gelijk verkocht. Zó mooi. Toen ben ik al zijn muziek gaan ontdekken.”

Twee jaar geleden gaf Einaudi een concertreeks in het fameuze Teatro Dal Verme in Milaan. De Vrij bezocht meerdere optredens. “Zeker zeven of acht. Zitten, luisteren. Gewoon genieten. Niemand weet mij zoveel te raken met muziek als hij”, zegt De Vrij vol bewondering.

Una Mattina is het eerste nummer van Einaudi dat De Vrij leerde spelen. Tekst gaat verder onder de video.

Bij een van de concerten raakt De Vrij in gesprek met de cellist in het orkest van Einaudi, toevallig ook een supporter van Inter. Hij nodigt De Vrij uit voor een optreden in Puglia, waar de international na afloop van het afgelopen seizoen een aantal dagen op vakantie is. De Vrij geniet van het intieme concert in een zaal voor maximaal honderd man. Totdat de broer van de cellist achter de piano het publiek toespreekt. ‘Weten jullie dat er in de zaal iemand is die goed kan voetballen en ook uitstekend piano kan spelen?’

De Vrij: “Ik dook weg. Maar die kerel wilde dat ik op het podium een stuk zou spelen. Ik zei dat het nogal gênant was als ik na hem zou spelen, maar de zaal wilde het graag. Toen moest ik wel. Echt, dit was zoveel spannender dan welke voetbalwedstrijd dan ook. Op het veld heb ik vertrouwen in mezelf. Op de piano nog niet. Eén foutje en ik ben het helemaal kwijt. Maar gelukkig ging het niet slecht.”

Zijn slimme en geconcentreerde spel op het veld zie je terug achter de piano KEEMOSABE-zanger Alberto Curtis over Stefan de Vrij

Nu staat De Vrij voor de lancering van zijn eerste plaat. Via een medewerker van Inter kwam de verdediger in contact met KEEMOSABE. Het klikte, ook omdat zij dezelfde muzieksmaak delen. “Wij zien Stefan meer als muzikant dan als voetballer”, vertelt Curtis. “Al zie je wel parallellen. Zijn slimme en geconcentreerde spel op het veld zie je terug achter de piano. Ik zou geen piano kunnen leren spelen via een app op m’n telefoon. Hij wel.”

De Vrij stemt in met het idee om samen een plaat op te nemen. De samenwerking wordt begeleid door de internationale producer Tomasso Colliva, die meerdere Grammy Awards won met Muse en Franz Ferdinand. Curtis: “We wilden niet ineens iets commercieels opnemen, omdat een bekende voetballer achter de piano zit. Het nummer is echt iets van ons. En van Stefan, die er ook volledig achter staat.”

“Zeker”, beaamt De Vrij. “Het is een mooi nummer geworden. Dit zou ik zelf ook luisteren.”

De bandleden dromen hardop over optredens in Nederland, zoals ze dat al eerder deden in Amsterdam, Leeuwarden en Hoorn. Als dat gebeurt, zal dat zonder De Vrij zijn. “Mijn ambities liggen vooral in het voetbal. Pianospelen is meer een leuke hobby. Het spelen van instrumenten is goed voor de combinatie van je handen en brein. Natuurlijk hoop ik dat Hey Brother goed wordt ontvangen, maar ik zie mijzelf niet als muzikant ooit in Ahoy staan hoor, haha.”

KEEMOSABE met Stefan de Vrij (3e van links) | Foto: Mattan Records

Het nummer van KEEMOSABE en Stefan de Vrij is hier via Spotify te beluisteren.