Oppositie Rotterdamse gemeenteraad wil duidelijkheid over deadline Feyenoord City

Een ruime meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad is bereid voorlopig groen licht te geven aan het project Feyenoord City. Oppositiepartijen willen wel duidelijkheid over de deadline van 31 december voor de plannen.

Het jarenlang slepende debat over het nieuwe stadion en gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid kreeg onlangs een impuls door een nieuw voorstel van Leefbaar Rotterdam, PvdA en GroenLinks. Kortweg komt dat erop neer dat de plannen voor Feyenoord City mogen doorgaan mits voor 31 december aan drie voorwaarden is voldaan. De bouwkosten moeten acceptabel zijn, de financiering rond en de business case op orde.

Tijdens een soms fel debat donderdag vroegen meerdere partijen hoe hard die deadline is. Met name de Partij voor de Dieren, fervent tegenstander van FC, drong daarop aan. Alle coalitiepartijen gaven aan dat de eisen ingewilligd moeten worden “anders houdt het gewoon op”.

Meerdere fracties lieten wel doorschemeren daar enigszins flexibel mee om te gaan. Chantal Zeegers (D66): “Als de haven in zicht is, gaan we de stekker er niet uittrekken.” Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren): “Maar wanneer is de haven in zicht? Ik merk toch dat die deadline verschillend wordt geïnterpreteerd.”

Hard tegen hard werd het toen Ellen Verkoelen (50 Plus) de steun voor de plannen ‘pure machtspolitiek’ noemde. Volgens haar worden de club Feyenoord en de stad er niets wijzer van. Christine Eskes (CDA): “3700 woningen, stageplaatsen, banen; serieus?”

In de discussie over het nieuwe stadion waren de voetbalmetaforen niet van de lucht, met name rond de deadline. “Feyenoord is aan de bal, de club moet hem eindelijk in het doel trappen.” (Leefbaar Rotterdam) “31 december is het laatste fluitsignaal”. (GroenLinks) “Wij geven de assist, Feyenoord moet het nu omzetten in een doelpunt”. (CU/SGP).

'Niveau van een amateurclub'

Kritiek was er op de houding van de club tot dusver. Robert Simons (Leefbaar Rotterdam): “In het creëren van draagvlak heeft Feyenoord gefaald. Dat is het niveau van een amateurclub, niet van een professionele organisatie.”

De Rotterdamse gemeenteraad stemt donderdagavond over Feyenoord City. Het amendement van Leefbaar, PvdA en GroenLinks om op 31 december de knoop door te hakken, gaat het volgens verwachting ruim halen.