Eén van de oudste en best bewaarde Regentenkamers van Nederland is te vinden in Capelle aan den IJssel

In 1898 is het ‘oude mannen- en vrouwenhuis’ aan de Dorpsdijk geopend. Er is dan plek voor vier mannen, vier vrouwen en twee echtparen. De vrouwen en mannen hebben elk hun eigen vleugel. Het zijn de welgestelde Anna Maria van Cappellen en haar echtgenoot Johannes Nolen die aan de basis staan van dit eerste bejaardenhuis van Capelle aan den IJssel.

Anna Maria van Cappellen overlijdt in 1893. Twee jaar later sterft haar man Johannes Nolen. “Zij hadden bepaald dat er na hun overlijden een stichting moest komen tot oprichting van een oude mannen- en vrouwenhuis”, zegt Paul Weyling van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.

Portret Anna Maria van Cappellen in de Regentenkamer | Foto: Rijnmond

“De broers van Johannes Nolen hebben uitvoering gegeven aan het testament. In 1897 is met de bouw begonnen. De architect was Augustinus Nolen, een broer van Johannes. Het Van Cappellenhuis is op 2 juni 1898 geopend”, vervolgt Weyling. Het huis staat op de plek waar Anna Maria van Cappellen is opgegroeid, haar ouderlijk huis heeft eerder op deze plek gestaan.

De Van Cappellen Stichting bestaat nog altijd. Voorzitter Simon de Stigter vertelt dat de doelstelling is uitgebreid: “Oorspronkelijk was het helemaal ouderenzorg, nu is het ook cultureel en sociaal, als het maar ten goede komt aan de gemeenschap in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Met een trotse glimlach zegt De Stigter: “Ik wil u graag de Regentenkamer laten zien. Die is flink onder handen genomen en gerestaureerd.” Het interieur van de kamer is nog helemaal zoals het in 1898 is geweest. De sfeer van de kamer is door Anna Maria van Cappellen en haar man bedacht.

De regentenkamer is de vinden op de eerste verdieping van het statige pand aan de Dorpsdijk, een plek waar meer rijks- en gemeentelijke monumenten te vinden zijn. Een houten deur leidt ons naar een kamer waar de muren met goudleerbehang zijn bekleed en waar schilderijen hangen van Anna Maria van Cappellen, haar echtgenoot en haar vader. “Dit is één van de oudste en best bewaarde Regentenkamers van Nederland”, weet Paul Weyling.

Alles is nog in originele staat: de meubels, de gordijnen, het servies, het behang. Met name het behang en schilderijen zijn met veel geduld en precisie gerestaureerd. “Ze kunnen er nu weer minstens vijftig jaar tegen”, zegt De Stigter.

De Regentenkamer in het Van Cappellenhuis | Foto: Rijnmond

Hij gaat vervolgens een deur door die leidt naar een herinnering aan het oude mannen- en vrouwenhuis. “Dit is de linnenkamer”, vertelt De Stigter. “Hier was de uitgifte van lakens en pyjama’s en hier werd het ook allemaal gestreken”, zegt hij terwijl hij wijst naar de houten planken met keurige stapeltjes wit gestreken linnengoed.

Het pand heeft tot 1973 dienst gedaan als bejaardenhuis. In dat haar is het Capelse bejaardenhuis De Roo geopend en zijn de laatste bewoners uit het Van Cappellenhuis verhuisd. Een deel van het pand wordt nu verhuurd. “Dat geeft ons de mogelijkheid om de vrije vleugel te gebruiken voor allerlei culturele activiteiten, er worden concerten gegeven, er zijn exposities en er is een trouwzaal”, zegt voorzitter De Stigter van de Van Cappellen Stichting.

Capelle op den IJssel

En dan die naam… De naamgever van het huis en de stichting is Van Cappellen, met dubbel P. Paul Weyling van de Historische Vereniging kan wel ongeveer nagaan hoe dat zit: “De familie Van Cappellen heeft eeuwenlang in Capelle gewoond en gewerkt en had hier veel grond in bezit. Dus vrijwel zeker komt die naam van de gemeente Capelle”.

Toch is het niet helemaal zeker waar de dubbele P vandaan komt. “De naam Capelle is door de eeuwen heen veranderd”, legt Weyling uit. “Eerst was het gewoon Capelle, maar omdat er meer Capelles in Nederland waren is er ‘aan den IJssel’ aan toegevoegd. Daarna is het een tijd met een K geschreven, met dubbel P en met een enkele S in IJssel. In de Franse tijd werd het Capelle op de IJssel en zo zijn er nog veel meer variaties.”