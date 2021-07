Moeten we vrezen voor onze vakanties? Dit adviseert de brancheorganisatie voor reisbureaus

Dalende coronacijfers, versoepelingen en steeds minder landen op rood. Niets leek een zorgeloze zomervakantie in het buitenland in de weg te staan. Maar de laatste dagen lopen de besmettingscijfers in Nederland exponentieel op. Komen die vakanties waar we ons allemaal zo op hebben verheugd nu in gevaar?

"We waren net op weg om groen te worden, nu zitten we weer in de omgekeerde situatie. Daar worden we niet blij van", vertelt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR (de brancheorganisatie voor reisbureaus) op Radio Rijnmond. "Maar op zich is code rood nog geen reden om heel erg in paniek te raken. Als je al geboekt had is er geen reden om niet op vakantie te gaan."

Zorgeloos?

"Als het doorschiet naar donkerrood heb je een heel andere situatie, dan kom je in scenario's van quarantaineplichten terecht", vervolgt Oostdam. "Dat is funest voor vakanties." Maar die donkerrode situatie is volgens Oostdam nog ver weg. Op dit moment worden gemiddeld tussen de 31 en 32 per 100 duizend inwoners van Nederland positief getest. "Voor donkerrood hebben we er 500 per 100 duizend inwoners nodig. Dat is nog een hele weg te gaan, dus ga gerust op vakantie, zou ik zeggen."

Ook nu nog een vakantie boeken noemt Oostdam "prima". "Je moet alleen wel goed achter de kleur kijken. Frankrijk is bijvoorbeeld een geel land, kijk even via wijs op reis wat er nog voor aanvullende regelingen zijn. Als je de actuele informatie goed bestudeert, kan je zorgeloos op vakantie."

Mogelijk nieuwe maatregelen

Als er door het snel oplopende aantal besmettingen in Nederland nieuwe maatregelen nodig zijn dan kondigt het kabinet die vrijdag aan, zegt demissionair minister Hugo de Jonge. Ingewijden zeggen tegen de NOS dat het kan gaan om maatregelen voor clubs en discotheken, meerdaagse festivals en bij het toelaten van toeristen in Nederland. Ook zou het testen voor toegang tijdelijk afgeschaft kunnen worden.

De Jonge: "We zien een hele snelle stijging die zich nog niet vertaalt in ziekenhuisopnames, maar het gaat wel snel." Of er maatregelen nodig zijn hangt af van een spoedadvies van het OMT, het Outbreak Management Team.