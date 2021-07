Mark Diemers denkt aan vertrek als kans op speeltijd afneemt: 'Maar ik ben voorlopig tevreden'

Op dit moment heeft Feyenoord een hoop middenvelders en Diemers beseft zich dit. "Het is afwachten wat mijn rol wordt. Ik maak nu minuten en train goed. In de eerste week heb ik een heel eerlijk gesprek gehad met Arne Slot. Als ik merk dat mijn perspectief anders wordt, wil ik verder kijken. Natuurlijk in samenspraak en nu heb ik er nog geen reden toe."

Diemers benadrukt dat hij op dit moment niet bezig is met een vertrek. "Ik heb voor drie jaar getekend en ga ik niet zomaar weg. Ik ga ook zeker kansen krijgen en sta er nu positief in. Ik heb het nu naar mijn zin, we spelen leuk en ik ben er trots op dat ik dit shirt draag."

In een uitgebreid interview tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk blikt Diemers terug op zijn eerste jaar bij Feyenoord. Met gemengde gevoelens. "Als team hebben we matig gepresteerd. Als je kijkt naar waar ik vandaan kom met Fortuna en naar hoeveel ik gespeeld heb, ben ik positief. Alleen heb ik niet contact gespeeld. Ik stond zes keer in de basis in de Europa League en was goed in toppers tegen PSV en AZ. Maar dat was wel vaak als het team uitblonk. Ik kon er niet bovenuit stijgen als het team ook minder was."

Soms is er ook kritiek op het spel van Diemers en vaak over zijn handelingssnelheid. Naar eigen zeggen gaat hij daar goed mee om. "Kritiek hoort erbij en ik blijf stoïcijns doorgaan. Zelf verzamel ik mensen om me heen die kritisch naar me kijken. Daarnaast ben ik een paar uur per week bezig met het analyseren van mijn spel." Naast zijn handelingssnelheid hoort Diemers veel over het risico in het spel, bijvoorbeeld balverlies lijden bij het wegdraaien. "Wegdraaien of dribbelen kan juist ook een overtal veroorzaken. Maar soms moet je ook sneller doorspelen en daar kan ik stappen in maken."

Zo'n stap maakte hij al afgelopen zomer door van Fortuna Sittard naar Feyenoord te komen. Diemers vindt vooral dat de prestatiedruk een groot verschil is tussen beide clubs. "Op het begin gaat alles ook sneller en daar is een aanpassing voor nodig. Maar de druk is het verschil. Je moet elke wedstrijd top zijn. Bij een andere club lopen ze al de polonaise als je één keer in de drie duels goed speelt."

Diemers was in Limburg een bepalende speler die bij veel goals betrokken was. Hij vindt het goed verklaarbaar dat dit bij Feyenoord niet zo was. "Daar had ik een vrije rol tegen de spitspositie aan. Bij Feyenoord was dat compleet anders. Ik speelde meer gecontroleerd en maakte veel meer meters. Dan zeggen ze al snel dat ik anders speel. Ook nu in de voorbereiding ben ik één van de twee controleurs. Dan kom je minder voor het doel."

Wel wordt er onder Slot aanvallender gespeeld en daar voelt Diemers zich goed bij. "Al was ik ook erg te spreken over Dick Advocaat. Daar had ik een goede band mee en hij liet me veel spelen. Het spel is nu heel verfrissend met veel druk naar voren. Dat ligt me wel. Ik ben aanvallend ingesteld, zeker aan de bal."