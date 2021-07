Taakstraffen voor familieleden Rotterdamse 'trouwstoetmepper'

De strafzaak was het staartje van het incident van 30 augustus 2019 op de Rotterdamse Westblaak. Shahid B. sloeg toen agent Gert Jan de Jonge knock-out nadat hij een overlastgevende trouwstoet had stopgezet. Volgens justitie hebben familieleden daarna getuigen en de verdachte zelf proberen te beïnvloeden.

De rechter vindt bewezen dat de moeder van Shahid B. haar zoon heeft bewogen een valse verklaring af te leggen. De vader van de bruidegom heeft ook familieleden opgedragen een bepaalde verklaring af te leggen. Tegen hen was een celstraf geëist, maar de rechtbank legt een taakstraf van 80 uur op. Beiden krijgen ook een voorwaardelijke celstraf van een maand.

De bruidegom is vrijgesproken van beïnvloeding van zijn echtgenote. Hij krijgt wel een boete van 500 euro voor het beledigen van Gert Jan de Jonge. Hij heeft hem vanuit de trouwauto uitgescholden.

Net als justitie benadrukt de rechtbank dat het belemmeren van een politieonderzoek ernstig is en dat getuigen hun verklaring in alle vrijheid moeten kunnen afleggen. Shahid B. is eerder veroordeeld tot anderhalf jaar cel (half jaar voorwaardelijk) en opname in een kliniek.