Ruim 12,5 procent meer sterfgevallen in de regio door tweede en derde coronagolf

De tweede en derde golf van de coronacrisis zorgden in onze regio voor een oversterfte van ruim 12,5 procent, oftewel 1565 meer sterfgevallen dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel Nederland stierven in dezelfde periode bijna elfduizend meer mensen dan gebruikelijk.

Tussen half september 2020 en eind juni van dit jaar overleden in onze regio bijna veertienduizend mensen. In Rotterdam-Rijnmond zorgde een oversterfte van 12,8 procent voor 1164 sterfgevallen, in Zuid-Holland Zuid waren dat er 401 (12,4 procent meer dan verwacht).

De oversterfte is volgens het CBS volledig toe te schrijven aan het coronavirus. Uit cijfers blijkt dat vooral in het najaar van 2020 (eind september tot eind november) het aantal sterfgevallen hoger lag dan normaal.

In Rotterdam-Rijnmond stierven de afgelopen negen maanden überhaupt de meeste mensen van alle GGD-regio's in heel Nederland. Relatief gezien lag de oversterfte in Flevoland (18,5 procent), Zaanstreek/Waterland (17 procent) en Twente (15,5 procent) wel hoger dan in onze regio.

65 tot 80

De oversterfte van de afgelopen negen maanden is landelijk vooral te zien in de leeftijdsgroep van 65 tot 80 jaar en ouder. Net als in de eerste golf overleden er volgens het CBS tijdens de tweede golf in heel Nederland meer mannen dan vrouwen aan het coronavirus.