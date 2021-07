15-jarige Anne is de jongste uit de regio met een blindengeleidehond

"Kingsley helpt me met oversteken en hij zorgt ervoor dat ik in de juiste bus stap. Ook gaat hij mee naar school", vertelt een enthousiaste Anne in de achtertuin van haar ouderlijk huis. "Ik heb hem nu vijf weken maar ik kan echt niet meer zonder hem."

Anne zit momenteel in de tweede klas van het vmbo in combinatie met praktijkonderwijs. Ze moet elke dag met de bus vanuit Den Bommel naar haar school in Middelharnis. Voorheen deed ze dat met behulp van een blindenstok, maar daar is ze geen groot fan van.

"Je ziet met een stok meteen dat een persoon niet kan zien, met een hond is dat natuurlijk ook zo maar dit past veel beter bij Anne", vertelt moeder Miranda. "De stok maakte te veel lawaai en ze was hem vaak kwijt. Dat werkte gewoon niet."

Veel extra zorg

Toch betekent een blindengeleidehond niet alleen een maatje voor het leven die altijd bij je is, er komt qua zorg veel op iemand af. "Vanuit het KWF, waar Kingsley vandaan komt, is het de wens dat Anne alle zorg op zich neemt. Dat betekent uitlaten, eten geven, naar de dierenarts. Niet elke 15-jarige kan dat en daarom zijn er waarschijnlijk maar zo weinig jongeren die een blindengeleidehond hebben", verklaart Miranda.

Emotioneel moment

Voor Miranda betekende hond Kingsley vooral het 'loslaten' van haar dochter. "We hadden zo ons eigen dingetje. Dan liepen we gearmd over straat en dan fluisterde ik haar toe 'hier is een stoepje', 'daar is een afstapje'. Met Kingsley hoeft dat allemaal niet meer." Toch is Miranda hartstikke trots op haar dochter. "Kingsley biedt haar veel kansen en perspectief. Anne durft nu bijvoorbeeld naar de supermarkt."