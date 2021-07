'Rotterdamse verdachte van aanslag op Peter R. de Vries blijkt neef van kopstuk 'moordbende' Taghi'

De 21-jarige Delano G. uit Rotterdam, die mogelijk afgelopen dinsdagavond misdaadjournalist Peter R. de Vries neerschoot, blijkt een neef van het voormalige kopstuk van een 'moordbende' van drugscrimineel Ridouan Taghi: Jaouad 'Joey' W. Dat schrijft De Telegraaf. Joey W. werd in 2015 opgepakt in het onderzoek 26Koper en komt uit Tiel, de plaats waar de politie ook een pand van Delano G. doorzocht.

Delano G. uit Rotterdam zou degene zijn geweest die vijf kogels op De Vries afvuurde. Hij werd dinsdagavond nog geen uur na de schietpartij opgepakt.

Verschillende inwoners van Rotterdam-West, waar G. woont, reageerden donderdag geschrokken op de aanhouding van hun buurtgenoot. Volgens de NOS kwam G. als tiener al meerdere malen in aanraking met de politie. Zo pleegde hij tweemaal een gewelddadige straatroof. Ook werd hij veroordeeld vanwege afpersing, vijf woninginbraken, één poging daartoe en openlijke geweldpleging. Als minderjarige stond hij onder toezicht van de jeugdreclassering.

Tijdens zijn aanhouding zat G. in een auto op de snelweg A4 bij Leidschendam. Naast hem zat Kamil E., een 35-jarige Pool uit Maurik. Ook hij heeft mogelijk connecties met Joey W. In Maurik werden in het onderzoek 26Koper wagens gestald die voor liquidaties konden worden gebruikt.

W. werd zes jaar geleden opgepakt vanwege de vondst van een enorm wapenarsenaal in Nieuwegein en het voorbereiden van liquidaties. Hij werd in hoger beroep uiteindelijk veroordeeld tot 13 jaar cel. Volgens De Telegraaf onderzoeken de politie en het Openbaar Ministerie (OM) nog steeds zijn rol bij meerdere onopgeloste liquidaties.

Marengoproces

Politie en justitie houden sterk rekening met een verband tussen de aanslag op De Vries en het Marengoproces, waarin drugscrimineel Taghi en 16 medeverdachten terecht staan voor een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Het gaat dan bijvoorbeeld om de moord op misdaadblogger Martin Kok en Spyshophouder Ronald Bakker. Op de lijst van aanklachten staat ook een mislukte liquidatie in Rotterdam op Khalid B. Taghi zelf werd in december 2019 opgepakt in Dubai.

Mogelijk is de aanslag op De Vries vergelding voor het feit dat hij vertrouwenspersoon was van Nabil B., kroongetuige in het Marengoproces. Eerder werden de advocaat van B. (Derk Wiersum) en de broer van B. al vermoord.