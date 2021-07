Feyenoord mogelijk naar Kosovo in Conference League: FC Drita wint eerste kwalificatieduel

De eerste wedstrijd tussen het Kosovaarse FC Drita en het Montenegrijnse FK Decic is geëindigd in een 2-1 overwinning voor Drita. Volgende week is de return en de winnaar van het duel tussen de clubs is de tegenstander van Feyenoord in de voorronde van de Conference League.

De Rotterdammers hadden het fijn gevonden als er na de eerste wedstrijd al iets meer duidelijkheid was geweest. De data en of Feyenoord de eerste wedstrijd uit of thuis speelt, hangt af van welke tegenstander het wordt.

Als FC Drita wint, speelt Feyenoord over twee weken eerst in De Kuip (22 juli) en de week erna uit in Kosovo. Maar als FK Decic de tegenstander wordt, moeten de Rotterdammers eerst naar Podgorica en is de return de week erna (29 juli) in De Kuip. Om het nog ingewikkelder te maken is het ook nog onduidelijk of Feyenoord in die week op dinsdag 20 of donderdag 22 juli moet spelen. Dat hangt er van af of ook de club Sutjeska uit Montenegro nog een ronde verder komt.

Voor de Rotterdammers komt de duidelijkheid over de tegenstander, locatie en exacte data dus pas op 15 juli. Mogelijk slechts vijf dagen voor de uitwedstrijd in Montenegro.