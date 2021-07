Rotterdamse gemeenteraad geeft voorlopig groen licht voor Feyenoord City

Een voorstel daartoe is donderdagavond door de raad met 34 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. De eisen zijn dat de bouwkosten en financiering rond moeten zijn en de business case op orde. Dit voorstel van Leefbaar Rotterdam, PvdA en GroenLinks kreeg geen steun van de oppositiepartijen SP, NIDA, 50 Plus, de Partij voor de Dieren en de PVV.



De opstellers van het raadsplan hebben gezegd dat het 'einde verhaal is' als Feyenoord er niet in slaagt aan de voorwaarden te voldoen. Tijdens het debat in de gemeenteraad bleek dat verschillende partijen wel redelijk flexibel willen omgaan met de deadline. "Als de haven in zicht is, trek je niet ineens de stekker eruit", zegt D66.

Feyenoord City betekent niet alleen een nieuw stadion voor de club Feyenoord, maar ook de ontwikkeling van een groot gebied in dit deel van Rotterdam-Zuid, met woningen, bedrijven en een nieuwe metroverbinding . De gemeente Rotterdam neemt voor 40 miljoen euro deel aan het project.

Supportershome in het nieuwe stadion

De gemeenteraad nam ook met ruime meerderheid een motie van DENK aan om Feyenoord te bewegen alsnog een supportershome te realiseren in het nieuwe stadion. Tijdens het debat klonk regelmatig flinke kritiek op de directie van de club. Volgens Leefbaar Rotterdam is het slecht gesteld met de communicatie van Feyenoord en oogt het 'eerder amateuristisch dan professioneel'.



De gemeenteraad maakte duidelijk dat 'de bal nu bij Feyenoord ligt' en dat het stellen van een deadline een stimulans moet zijn om alles op orde te krijgen. Los daarvan moet de Raad van State nog een beslissing nemen over het bestemmingsplan van Feyenoord City. Het is niet zeker dat die beslissing nog dit jaar valt.