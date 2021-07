Het weer van vandaag: perioden met zon

Morgenochtend is er af en toe zon, in de middag raakt het bewolkt en later volgen buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 20 en er waait slechts een zwakke zuidwestenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen worden gekenmerkt door wisselvallig zomerweer. Van tijd tot tijd vallen verspreid enkele buien, vooral op maandag bestaat er ook kans op onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en de minste buien vallen op zondag. In de middag wordt het 20 of 21 graden en dat is een fractie onder het gemiddelde.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,4 graden en de minimumtemperatuur 13,3 graden. Er valt gemiddeld 26,7 mm neerslag.