MS-patiënt John kan al maanden niet fatsoenlijk douchen en slapen: 'Ik kan zo niet meer leven'

Al langere tijd niet normaal douchen of slapen; MS-patiënt John is radeloos

"Onbegrijpelijk en onmenselijk." Zo noemt John Kokshoorn uit Melissant zijn huidige situatie. Kokshoorn zit in een rolstoel omdat hij progressieve MS heeft, maar kan al maanden niet douchen of fatsoenlijk slapen. De gemeente Goeree-Overflakkee gaf eerder groen licht voor liften in zijn huis, maar na maanden bleek zijn huis daar helemaal niet geschikt voor. Een oplossing is er nog altijd niet.

Zijn woonkamer in het Flakkeese dorp staat vol met een bed, scootmobiel en andere attributen om het leven iets comfortabeler te maken. Kokshoorn trok in 2019 al aan de bel voor een 'zorgunit', een soort gebouwtje dat in de tuin kan worden geplaatst om te kunnen douchen en slapen. Want naar de badkamer en slaapkamer op de bovenverdieping gaan, lukt de rolstoelafhankelijke Kokshoorn al lang niet meer.

"Acht maanden geleden zou een oplossing worden gezocht. De gemeente vond een liftensysteem een beter idee. Ook prima, maar het heeft acht maanden geduurd voor daar gang in kwam. Uiteindelijk bleek het helemaal niet te kunnen, omdat het onveilig zou zijn. Sindsdien zit ik zonder douche. Terwijl 's ochtends lekker warm douchen - ik heb erg last van mijn spieren - ervoor zorgt dat ik de dag weer aankan. Dat hebben ze van me afgenomen."

'Weken geen douche gezien'

Kokshoorn slaapt de laatste maanden op een stoel in de woonkamer. Wassen? Dat gebeurt met een washandje. "Ik heb al weken geen douche meer gezien. Nu hadden ze een tillift gebracht, zodat ik wel op bed zou kunnen komen. Maar daar zaten dan weer geen tilbanden bij. Het lijkt wel alsof niemand weet wat-ie doet. Het houdt niet op. Ik kan zo niet meer leven."

Hij heeft goed contact met de vrouw van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). "Maar ook zij loopt tegen een muur op. Het beleid van de gemeente is dan: ga maar verhuizen naar een zorgwoning. Ik heb daar wel eens naar gekeken, maar je hebt dan minder ruimte, terwijl ik juist méér nodig heb. Dat weten ze, maar ze gaan er niet in mee."

'Ik neem dit de gemeente kwalijk'

De gemeente laat in een reactie weten dat er de afgelopen periode veel is gedaan, maar dat dat nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. "We zijn het er met elkaar over eens dat het te lang duurt. Er is ook geen makkelijke of ideale oplossing. Ook een zorgunit is dat niet. We zijn de afgelopen periode veelvuldig met elkaar in gesprek geweest en dat blijven we ook doen. We zien allemaal de urgentie."

Kokshoorn noemt deze reactie onbegrijpelijk. "Want een zorgunit is wél een goede oplossing en dat kan in een week geregeld zijn", zegt hij. "Ik heb het geluk dat ik heel positief ingesteld ben. Als ik dat niet ben, was ik allang doorgedraaid. Op dat punt ben ik nu ook. Ik ben af en toe ook de vrolijkste niet meer, m'n lontje is kort geworden hierdoor. Dat neem ik de gemeente ook kwalijk."