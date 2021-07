Rioolwater Hoeksche Waard wordt onderzocht op drugs: 'We hebben onze vermoedens, dus willen cijfers zien'

Het rioolwater in de gemeente Hoeksche Waard gaat ook onderzocht worden op de aanwezigheid van drugs. De gemeente heeft een motie hierover aangenomen. Initiatiefnemer is Jurrian Hensen van de ChristenUnie. "We hebben zo onze vermoedens, maar op aannames kun je geen beleid maken. Daarom willen we cijfers zien."

Zo'n zelfde onderzoek werd vorig jaar gedaan op het eiland Goeree-Overflakkee. Toen werden veel hogere concentraties amfetamine (speed) in het rioolwater gevonden dan in andere gemeenten en zelfs Europese steden. Met een gemiddelde van 583 milligram drugsresten per dag per duizend inwoners, wordt relatief gezien op het eiland bijna vier keer zoveel gebruikt als in Amsterdam.

"Het liefst wil je zo'n onderzoek helemaal niet natuurlijk, want dat zou betekenen dat alles pais en vree is. We vermoeden nu wat, maar de laatste cijfers zijn van twee jaar geleden. Jongeren worden via enquêtes wel bevraagd, maar ik vraag me af of ze dat netjes en eerlijk invullen. De politie registreert dit soort dingen alleen als mensen heterdaad betrapt worden. Dit gaf ons bij elkaar het idee dat we cijfers moeten hebben, om te beoordelen of het hier echt een probleem is of wel meevalt."

Middelbare school

Op middelbare scholen in de Hoeksche Waard worden wel eens drugscontroles gedaan. Wat de precieze opbrengst daarvan is, weet het raadslid niet. "Maar ik heb wel eens met de politie gesproken en die meldt dat er wel zaken worden gevonden met een drugshond. Pakketjes achter de radiatoren bijvoorbeeld. Ik kan me dat niet uit mijn middelbare schooltijd herinneren, maar dit klinkt haast professioneel."

Middelbare scholieren zijn zo'n 12 jaar in hun eerste jaar. Het is dan ook een zorg binnen de gemeente dat het drugsgebruik op steeds jongere leeftijd begint. "We willen dan ook inzetten op die preventie. Het is zonde als iemand al zo jong in aanraking komt met spul waarmee ze wellicht de verkeerde kant op gaan."

Taboe

Op Goeree-Overflakkee heerst een taboe op het drugsgebruik op het eiland, terwijl bekend is dat dit getal hoog is. Dat ervaart Hensen ook in de Hoeksche Waard. "Er zijn ook raadsleden die zich afvroegen waar dit onderzoek voor nodig is, omdat we allemaal toch weten dat hier drugs wordt gebruikt. In de dorpen hier is het ons-kent-ons, dus ik kan me voorstellen dat als zoiets speelt in huis met je eigen kind dat je daar niet trots op bent en het niet deelt."

Onderzoek moet uitwijzen welke drugssoort het meest wordt aangetroffen in het Hoeksche Waardse rioolwater. "De burgemeester gaf al wel aan dat het gebruik van cannabis en lachgas hier percentueel hoger ligt dan landelijk. Maar hoe dat verder zit qua soorten harddrugs, durf ik niet te zeggen. We hopen natuurlijk dat het meevalt, maar dit onderzoek is wel de start om te zien of de problematiek die we vermoeden hier speelt."

Wanneer het onderzoek precies wordt uitgevoerd en wanneer de resultaten daarvan bekend worden, is nog niet duidelijk.