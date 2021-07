Kapotte tuinstoel of restje laminaat? Niet zelf naar de milieustraat, maar pop-up milieupark komt naar de wijk

Geen auto volladen met oud ijzer, elektronica, hout en grofvuil, maar je 'troep' gratis inleveren in je eigen wijk of zelfs eigen straat. Rotterdam komt dit jaar naar de bewoners toe met een rondreizend pop-up milieupark. Op die manier wil de gemeente de bekendheid van de milieuparken vergroten.

"Niet iedereen weet dat we er zeven hebben in de omgeving, op redelijke afstand", zegt projectleider Nanny Ferreira. "Ik denk dat ze ook vaak niet weten dat er niet alleen grote spullen ingeleverd kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld ook om een waterkoker, koffiezetapparaat, batterijen, lampen of kleding. Mensen denken bij een milieustraat eerder aan rotzooi van een verbouwing, of aan matrassen of zo."

Het pop-up park is niet precies hetzelfde als de 'gewone' milieustraat, maar is een minivariant die voor een paar uur in de buurt wordt gezet. "We plaatsen verschillende containers en kliko's die de verschillende afvalstromen inzamelen. Zo laten we zien hoe het eraan toe gaat op een milieupark. Ook daar scheid je je afval en gooi je niet alles op één grote hoop."

Aanvragen stromen binnen

Het pop-up milieupark heeft inmiddels op een aantal plekken in Rotterdam gestaan en dat leidde volgens Ferreira tot enthousiaste reacties. "Bij de ene locatie was het rustiger dan bij de ander, maar we hoorden veel tevreden bewoners. Iedereen is eigenlijk heel positief en dat groeit steeds meer. De aanvragen stromen dan ook binnen."

Of het een blijvertje is, is nog maar de vraag. "het is nu vooral een middel om de bekendheid te vergroten. Deze proef evalueren we aan het einde van het jaar, niet alleen op basis van de reacties van bewoners maar ook door te kijken naar wat er is opgehaald en hoe zich dat verhoudt tegenover de inzet van personeel. We kijken daarna of we dit voortzetten en op welke manier. Het is in ieder geval een mooie aanvulling gebleken."