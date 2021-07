Rotterdamse verdachte van aanslag op Peter R. de Vries twee weken langer vast

Naast de 21-jarige Rotterdammer blijft ook Kamil E., een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik, langer vastzitten. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. De twee zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Rotterdam-West

Delano G. woont in Rotterdam-West. Buurtbewoners lieten donderdag aan Rijnmond weten dat het een 'lieve, rustige jongen' is, maar niet alle buren herkennen dat beeld. Sommigen zijn door ervaringen uit het verleden al langer bang voor hem. "Dit gaat me niet in de koude kleren zitten", zei een winkelier in de buurt. "Maar heel veel jongeren hier in de wijk zijn gewoon verpest. Ik snap dat de buren hier niet over durven praten. Want dan ben je je leven niet zeker."

Taghi

Peter R. de Vries werd dinsdagavond beschoten in Amsterdam. Kort daarvoor was hij te gast in de uitzending van RTL Boulevard. Over het motief van de aanslag is nog niets bekend. De Rotterdamse advocaat Inez Weski, die drugsbaron Ridouan Taghi verdedigt, vindt dat in de media zonder onderbouwing wordt gespeculeerd over betrokkenheid van haar cliënt.

Peter R. de Vries was de vertrouwenspersoon van Nabil B., die in het zogeheten Marengo-proces tegen Taghi en zestien medeverdachten als kroongetuige optreedt. De Telegraaf bracht donderdagavond naar buiten dat Delano G. een neef is van Jaouad 'Joey' W., het voormalige kopstuk van een 'moordbende' van Taghi. Volgens de krant houden politie en justitie sterk rekening met een verband tussen de aanslag op De Vries en het Marengoproces.