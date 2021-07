Verdachte aanrijding waarbij Rotterdamse motoragent om het leven kwam reed agent mogelijk expres aan

De 45-jarige man uit Melissant die in verband wordt gebracht met de dood van een motoragent in Rotterdam eerder deze week heeft het slachtoffer mogelijk expres aangereden. Justitie heeft aanwijzingen dat de verdachte met opzet de agent heeft aangereden en is vervolgens doorgereden.

De rechter-commissaris heeft vrijdag bepaald dat de verdachte twee weken langer blijft langer vastzitten. De man, een vrachtwagenchauffeur bij een transportbedrijf op Goeree-Overflakkee, wordt verdacht van doodslag en het doorrijden na een ongeluk ten laste gelegd.

De 47-jarige motoragent Arno van de Rotterdamse verkeerspolitie kwam woensdagochtend om het leven bij een aanrijding in het Waalhavengebied. Hij kwam met zijn motor in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder reed vervolgens door. Later op de dag werd de vrachtwagen teruggevonden en werd de 45-jarige verdachte aangehouden in Melissant.

De aangehouden verdachte was eerder betrokken bij ongelukken. Zo reed hij in 2015 een motoragent van de Rotterdamse politie aan, die daarbij zijn rechterarm kwijtraakte. De chauffeur is daarvoor een aantal jaar geleden veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging. Volgens de betrokken agent was er opzet in het spel. Hij zou de man eerder hebben aangehouden omdat het voertuig te zwaar beladen was.

Ook was de man uit Melissant betrokken bij een ongeluk vorig jaar in Rockanje. Een fietsster stak in juli 2020 onverwacht over en kwam om het leven. Na een reconstructie is vast komen te staan dat de chauffeur de aanrijding niet hadden kunnen voorkomen. Wel was de vrachtwagen te zwaar beladen. Mogelijk wordt het transportbedrijf hiervoor nog vervolgd.