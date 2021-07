Een automobilist is vrijdagochtend over de kop geslagen op de A15 bij Alblasserdam. Het ongeluk gebeurde op de afrit bij Alblasserdam-Oost, richting Rotterdam.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de automobilist tegen een lantaarnpaal geknald en daarna over de kop gevlogen. Hoe de bestuurder eraan toe is, is niet duidelijk. Ook de oorzaak is nog niet bekend.

De A15 zelf is open. Onduidelijk is of de afrit dicht is.