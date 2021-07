Wetenschappers bereiden zich alvast voor op de volgende pandemie... in combinatie met stormen en overstromingen

In dat kenniscentrum kijken experts van het Erasmus MC, de TU Delft en de Erasmus Universiteit naar de combinatie van infectieziekterampen - zoals de coronapandemie - en andere soorten rampen als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering. Nu al zorgt dat voor extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, bosbranden, hoosbuien en de stijging van de zeespiegel.

Met alle kennis en gegevens die het centrum gaat verzamelen, kunnen wetenschappers allerlei rampscenario's simuleren. Zo zien ze waar nog zwakke plekken zitten. In het zorgsysteem, maar ook tunnels of bruggen die tijdelijk onbruikbaar raken na stormen bijvoorbeeld. Of stilstaand water als brandhaard voor besmettelijke ziekten en broedplaats van schadelijke muggen.

Daar moeten dan met bijvoorbeeld stedenbouwkundigen, architecten, landschapsontwikkelaars, gedragswetenschappers en burgers oplossingen voor worden bedacht.

Deltaplan voor pandemie

Het centrum was maanden terug al een grote wens van viroloog Marion Koopmans. Deze week presenteerde ze het aan demissionair minister Hugo de Jonge. "De pandemie heeft Nederland en de wereld verrast, maar in de stappen die we hebben gezien zitten niet veel verrassingen", zegt Koopmans na haar presentatie. "Daar is nu iedereen van doordrongen, maar wat zit er nog meer aan te komen? En wat nemen we mee voor betere voorbereiding op de toekomst?

Daar moet in ieder geval geld voor komen. "We hebben een programma nodig zoals het Deltaplan, tegen toekomstige watersnoodrampen. Toen is er veel geïnvesteerd in dijkverzwaring en programma's om Nederland beter voor te bereiden op zo'n zeldzame maar hele ernstige gebeurtenis", legt Koopmans uit. "Iets dergelijks vinden wij dat er ook moet zijn voor pandemieën, maar we willen ook de combinatie met ander soorten rampen."

Marion Koopmans legt plannen voor aan Hugo de Jonge | Foto: Rijnmond

Is dat niet wat voorbarig? "Je moet het nu doen", zegt Koopmans. "Het moment dat de pandemie in Nederland minder tastbaar is, zijn er genoeg andere dingen om te doen en bespreken. Ik zou het jammer vinden als de aandacht voor noodzaak van langetermijninvesteringen wegzakt."

Ook Ernst Kuipers is overtuigd van de noodzaak. Tijdens deze pandemie is hij verantwoordelijk voor de verspreiding van patiënten over de ziekenhuizen. "We kijken tien, twintig jaar vooruit, terwijl we tegelijk al actief aan de slag zijn. We waren hier al mee begonnen voor de crisis: nadenken over de toekomst van de gezondheidszorg en ongelijkheid, maar ook over klimaatverandering en verstedelijking."

Niet zonder technologie

Demissionair minister Hugo de Jonge steunt het idee voor een Deltaplan voor pandemieën. "We moeten voorbereid zijn op alles wat er komen gaat. De komende twintig jaar zal het aantal 80+-ers verdubbelen, de vraag naar zorg zal geweldig hard stijgen. Dat is maar op één manier op te lossen: als we echt doordenken met elkaar, hoe moet die zorg er dan eigenlijk uitzien?"

En zonder technologie gaat dat niet lukken. "Eén op de zeven mensen werkt in de zorg in Nederland. Dat zou één op de vier moeten worden als we het op dezelfde manier organiseren. We zullen, om klaar te zijn voor de volgende pandemie, de lessen moeten trekken van de pandemie die we achter de rug hebben, of waar we eigenlijk nog middenin zitten."

Die lessen gaan volgens De Jonge niet alleen over hoe de zorg eruit moet zien, maar ook hoe we internationale samenwerking organiseren rondom alles wat met de uitbraak te maken heeft. "Marion Koopmans (Erasmus MC) en Marc Bonten (UMC Utrecht) zijn wereldwijd toonaangevende wetenschappers, daar mogen we heel erg trots op zijn. Met hen wil ik kijken hoe je die pandemische paraatheid beter kan organiseren voor de toekomst."