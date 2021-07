Eeuwenoude tradities tussen mens en dier in Chris Natuurlijk

Neem een (opgezette) havik op je arm, maak een selfie met de hoed van een schaapherder op je hoofd en hijs jezelf op een echt paardenzadel. Het kan in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op de tentoonstelling Dier, mens en traditie over eeuwenoude tradities tussen mens en dier zoals de valkerij of wedstrijden met Surinaamse zangvogels.

Van vuilnisbakkie tot rasbij

Imkeren, ook dat is een eeuwenoude traditie tussen mens en dier. Naar aanleiding van de open dag op 10 juli bij het Ambrosiusgilde aan de Nesseweg in Zevenhuizen, vertellen ervaren imker Monique Groenewegen en beginnend imker Ans van den Heuvel in Chris Natuurlijk over hun hobby en hun bijenvolken. Ans heeft gekozen voor rasbijen en Monique heeft, zoals ze het zelf noemt "vuilnisbakkies."

imkers Ans en Monique bij de bijenkast | Foto: Rijnmond

Plant van de maand juli

Melitta van Bracht, botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, vertelt in Chris Natuurlijk iedere maand over een andere plant. Dit keer gaat het niet over één plant, maar over drie gewassen die elkaar zo goed aanvullen, dat ze de Drie Gezusters worden genoemd.

Beroemde olifanten

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten van boekhandel Van Rietschoten in Rotterdam-IJsselmonde, bespreekt boeken voor in de zomervakantie. Zoals het boek Beroemde olifanten met de levensverhalen van twaalf olifanten die geschiedenis schreven.

