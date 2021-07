Negenduizend Dordtse coronahelden krijgen een bedankboek

Schrijver Bert den Boer ging op zoek naar 'coronaverhalen' die typerend zijn voor het Eiland van Dordrecht. Die gaan over de rauwe werkelijkheid van de pandemie, maar nadrukkelijk ook over hoop en veerkracht. Zo is Den Boer onder de indruk van de 34-jarige Shamal Jabbar, die zijn bestaan als taxichauffeur en kapper moeiteloos verruilt voor een leven als glazenwasser als zijn inkomsten wegvallen. "Indrukwekkend hoe Shamal, die ooit Irak ontvluchtte, zich aanpast en zo de crisis doorstaat."



Shamal Jabbar startte als glazenwasser om als ZZP'er overeind te blijven tijdens de coronacrisis. | Foto: eigen foto



Het boek 'Hier, op dit eiland - Dordrecht ten tijde van corona' staat vol met grote en kleine. Den Boer luisterde met kippenvel op de armen naar vijftiger Erik Zwaan. "Hij was één van de eerste coronapatiënten en was er slecht aan toe. Kreeg zelfs te horen dat ze niks voor hem konden doen. 'Bel uw geliefden maar, we gaan u in coma brengen.' Ik dacht: dit is het dus, hier hebben we het over." Zwaan herstelde uiteindelijk gelukkig goed, valt te lezen.



Erik Zwaan herstelde gelukkig en hoopt weer op de lange latten te staan | Foto: Stichting MBO



"Dit boek is voor de mensen die zich voor het maatschappelijk belang hebben ingezet tijdens de coronacrisis", vertelt Mariska Wagner. Met negenduizend gedrukte exemplaren is dat een brede groep. Zo zijn er naast 'feitelijkheden' als tijdlijn van de pandemie in Dordrecht ook foto's van te zien van kinderen die een groot hart krijten voor opa en oma en talloze acties voor mensen die de deur niet meer uit kunnen. "Deze crisis bracht ons ook bij elkaar."



Den Boer gaat in het boek ook op de filosofische toer en vroeg onder andere regiogenoot Kim Putters, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, naar zijn visie. Wat moeten we behouden van crisis? Wat voor goeds heeft het ons gebracht? Den Boer: "Thuiswerken is een blijvertje. Even gaan wandelen in plaats van de hele dag achter je scherm. Verder zie je iets opmerkelijks: kinderen zijn blij dat ze naar school kunnen en mensen met een baan kijken uit naar een dag op kantoor. Wie had dat ooit gedacht? Dat is echt een mooi bijverschijnsel", lacht hij.



Bedenkster Mariska Wagner van het bedankje in boekvorm denkt dat er met 'Dordrecht ten tijde van corona' een tijdsbestendig document ligt. "Dat je er over tien jaar doorheen kunt bladeren en denkt: jeetje, dat was toch wel even een bijzondere tijd die we hier hadden op het Dordtse eiland."