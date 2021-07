Oene Maine Matsj Tirol: Dordtse cultheld Willie Batenburg krijgt eigen musical

Hij was een Dordtse cultheld in de jaren '90 en stond met zijn nummer 'Huppie, Huppe. Huppie, Feyenoord is mijn cluppie' ooit op de middenstip van een volle Kuip. En nu komt er ook een musical over het leven en het oeuvre van Willie Batenburg in Dordrecht.

Batenburg was een vrij anonieme (en bijna onverstaanbare) artiest, die altijd optrad in Duitse lederhosen met zijn bekende banjo, totdat hij werd ontdekt door Radio Rijnmond. Er werd zelfs een spelletje aan verbonden, waarbij de luisteraars moesten raden wat Willie nu eigenlijk zong.

"Het idee om een musical te doen over zijn leven is eigenlijk al van voor de corona-uitbraak", legt een van de acteurs, Bert den Boer uit. "We wilden het opvoeren tijdens de festiviteiten rondom 800 jaar Dordrecht. Want naast Johan van Oldenbarnevelt, Cees Buddingh en al die anderen, zien we Willie eigenlijk ook als een Dordtse held. Een cultheld weliswaar, maar zeker een held."

Na een huiskamervoorstelling en een try-out bij de sociale werkplaats in Dordrecht (waar de Krispijner zelf ook werkte en nog altijd erg populair is) besloten de makers om het gebeuren uit te breiden tot een musical met de naam 'Sjentemental Sjurnie! Willie Batenburg - The Musical!'. "Met meer liedjes en ook met filmbeelden uit het leven van Willie", gaat Den Boer verder. "Wie Willie gaat spelen, houden we nog even geheim."

In het verleden ging Willie zelfs een keer mee met een van de marathonreizen van Hans van Vliet naar New York. "En daar heeft hij ook een keer opgetreden", zegt Den Boer. "Hij is dus niet alleen een nationale artiest, maar zelfs een internationale artiest."

Tijdens een supportersavond van Feyenoord in 2000 werd Willie onwel. Korte tijd later overleed hij in het Sint Claraziekenhuis.

Er staan voorlopig drie voorstellingen gepland: op 30 september, 1 oktober en 3 oktober. Die worden gehouden in kunstenaarsvrijplaats Door aan de Spuiboulevard, in het voormalig belastingkantoor. De toegang is gratis.