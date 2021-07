De 'WielerRotte' houdt de vaart erin bij wielrenners en voorkomt ongelukken op de drukke Rottekade

Er zijn al vervelende ongelukken gebeurd tussen wielrenners en andere recreanten op de Rottekade. Wethouder Jan Willem van den Beukel van de gemeente Lansingerland kent dat probleem ook: "Veel van de ongelukken worden niet geregistreerd, maar wat we elke keer toch horen is dat er veel verkeersonveilige situaties zijn langs de rotte." Er zijn veel voorbeelden van schrammen of bulten tot ziekenhuisopnames. "Laatst nog een oudere dame die bloedend op het fietspad achterbleef. Dat zijn vervelende verhalen", aldus de wethouder.

WielerRotte

De twaalf kilometer lange 'WielerRotte' moet hier een eind aan maken. Projectleider Erik Rumpff: "De route gaat over bestaande fietspaden. De wielrenner volgt daarbij de groene markeringen." Daarmee bedoelt Rumpff de afbeeldingen van groene, hard fietsende, mannetjes met een pijl erbij. Er zijn er in totaal zeventig aangebracht. Zo weet je welke kant je uit kan. "Als je die groene markeringen volgt dan fiets je van de Molenlaan naar de A12, zonder hinderlijk te zijn voor mensen op de Rottekade."

De route is niet speciaal vrijgemaakt voor wielrenners en gaat voornamelijk over bestaande fietspaden. De projectleider: "Wij bieden een alternatief aan voor de wielrenners en daarmee hopen we dat de druk van de Rottekade af gaat. Op de WielerRotte zijn minder andere recreanten dan op de Rottekade, waardoor je ook lekker door kan fietsen."

Wielerclubs

Rumpff staat niet alleen in zijn missie. Hij heeft alle medewerking gekregen van vier wielerclubs. Zij willen af van het slechte imago dat soms aan hen kleeft. Rumpff: "De wielrenners zijn zelf al heel lang bezig met dit probleem." Wielrenverenigingen hebben bijna allemaal al een protocol op hun website staan over hoe je je moet gedragen op de openbare weg. Daarnaast werken ze vaak met wielercaptains. Renners die niet bij een wielerclub zijn aangesloten ontspringen de dans niet. Rumpff: "Naast de groene markeringen die iedereen vrij is te volgen, staan er ook panelen die uitleggen waar het voor dient."

Maar wielrenners hoeven zich niet aan de aanwijzingen te houden. Wethouder van den Beukel bevestigt dat het 'vrijheid, blijheid' is voor de wielrenners. Er is geen juridisch haakje waardoor dit verplicht kan worden gemaakt voor wielrenners. Van den Beukel: "Uiteindelijk is het inderdaad zo dat de wetgever in Den Haag bepaalt dat er maar één soort fietser is. Of je nou 15 of 40 kilometer per uur fietst, dat maakt niet uit. Dus daar kunnen we niks aan veranderen in Lansingerland. Wat we wel kunnen doen is hele mooie alternatieven bieden en die met de wielerclubs onder de aandacht brengen."

