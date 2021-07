Rotterdamse nachtclubeigenaar over op slot gaan nachtleven: 'Beleid van de overheid was dom en naïef'

Het kwam niet echt als een verrassing, maar de klap was er niet minder om. De nachtclubs en de feestcafés blijven na twee weekenden versoepeling opnieuw dicht. "Dit is toegeven door de overheid dat het beleid gewoon gefaald heeft. Dat beleid was gewoon dom en naïef", zegt de Rotterdamse nachtclubeigenaar Aziz Yagoub.

Al een paar dagen houdt Yagoub 'het nieuws angstvallig in de gaten', laat hij weten. En het doemscenario, zoals het de afgelopen dagen boven het nachtleven hing, lijkt nu uitgekomen. Volgens de NOS en RTL Nieuws gaan demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge vrijdagavond bekend maken dat de horeca om middernacht de deuren moeten sluiten.

"Dat betekent in feite dat mijn zaken, Annabel en Perron, dus niet open gaan", verzucht Yagoub. "Ja, ik probeer positief in het leven te staan, maar dat is wel enorm lastig op dit moment."

En waar veel mensen wijzen op de forse stijging van coronabesmettingen onder jongeren, is de woede van Yagoub vooral gericht op het overheidbeleid. "Het zat gewoon al bij het begin niet goed. Er is zoveel geld gepompt in het Testen voor Toegang, maar dat hadden ze beter rechtstreeks aan deze sector kunnen geven."

Het feit dat het 'dansen met Janssen' (jongeren die de mogelijkheid kregen om een Janssen-vaccin te nemen, zodat ze ook op vakantie konden of uit konden gaan) eerder deze week al deels werd teruggedraaid (mensen met Janssen, moeten alsnog twee weken wachten, voordat ze ongetest een locatie in kunnen) is voor Yagoub een teken dat de overheid weet dat ze fout zit. "Maar de overheid moet wel weten dat we hier te maken hebben met mensen en niet met bedrijven. We proberen hier ons brood mee te verdienen. We hebben net weer nieuw personeel aangenomen. Het is echt allemaal heel kwalijk."

Het besluit werpt ook zijn schaduw vooruit. "We hebben over een paar weken ook het Expedition-festival. Het is maar heel erg de vraag of dit doorgaat. Je kan moeilijk een festival plannen als je nu nog niet kan zeggen of het überhaupt doorgaat."