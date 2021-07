Situatie Berghuis bij Feyenoord blijft onduidelijk: 'De juristen zijn er momenteel mee bezig'

"De zaak ligt momenteel bij de juristen en dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen", begint Arnesen wanneer hem wordt gevraagd naar de status van Berghuis. De aanvaller is vanwege zijn vakantie momenteel niet mee op het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk en de vraag is dan ook of hij straks terugkomt wanneer zijn vakantiedagen op zijn. "We moeten bekijken hoe dat gaat, maar hij hoeft zich niet over drie dagen bij de club te melden."

Juridische zaak

Arnesen kan en wil er weinig over zeggen omdat hij momenteel niet in het proces betrokken is. Centraal staat een potentiële overstap naar Ajax waarbij de interpretatie van de clausule van vier miljoen euro in de weg ligt. Feyenoord wil niet toegeven, terwijl Berghuis wil vertrekken.

"Ik snap wel dat hier vragen over worden gesteld. Maar onze juridische afdeling is volop bezig om alles te bespreken met alle betrokken partijen", aldus Arnesen over de man die vorig jaar nog de meest productieve speler van Feyenoord was.

Arnesen voegt toe dat hij met al zijn ervaring genoeg heeft meegemaakt in de voetballerij, maar dat de Berghuis-situatie voor zowel hem als de club geen fijne is. "Het is niet leuk", zegt de technisch directeur kort samengevat, die niet wil zeggen dat de interesse van uitgerekend Ajax de boel heeft aangewakkerd.

"Het staat echt los van clubs en wie er interesse hebben want het heeft gewoon met contracten te maken. Als zij (Wolfsburg werd genoemd als voorbeeld, red.) met een bedrag waren gekomen wat acceptabel was geweest, dan had het gekund dat wij akkoord waren gegaan. Maar dat heeft dus niks te maken met welke club het is."