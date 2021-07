31-jarige man uit Zwijndrecht komt om bij ongeluk met vrachtwagen op A28

Een man van 31 jaar oud uit Zwijndrecht is vrijdagochtend rond 04:30 uur om het leven gekomen bij een ongeluk op de A28, ter hoogte van De Bilt. De man klapte met zijn auto achterop een vrachtwagen.

Op de weg was een lang spoor zichtbaar. De vrachtwagen en de auto kwamen op de vluchtstrook tot stilstand. De A28 was uiteindelijk bijna vijf uur afgesloten, maar is inmiddels alweer een tijdje vrijgegeven.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen.