Rechter centrale verdediger is voor nu enige prioriteit bij Feyenoord: 'Daar zijn we echt dringend naar op zoek'

"Samen met het team van scouts zijn we echt dringend op zoek", laat Arnesen weten op de vraag wat bovenaan de prioriteitenlijst staat. "Dat is voor nu alleen die rechtsbenige centrale verdediger. We zijn daar druk mee bezig en ik hoop dat we snel met iets kunnen komen." Arnesen reageert daarmee op de uitspraak van trainer Arne Slot, die ook aangeeft dat Feyenoord op die positie een probleem heeft.

Lege portemonnee en tijdnood

Het probleem daarbij is dat Feyenoord niet in een luxepositie zit. "We zitten natuurlijk in een lastige financiële situatie", zo erkent Arnesen, voor wie de uitdaging in deze zoektocht naar een verdediger zo nog groter wordt. "Daarom hopen we natuurlijk wat te kunnen verkopen, anders ben je gelimiteerd tot transfervrije- of huurspelers. Aan de andere kant hebben we met Guus Til en Ofir Marciano (de nieuwe reservekeeper, red.) laten zien dat het op die manier ook kan."

Maar centraal in de defensie is er dus nog geen nieuwe aanwinst gevonden, maar zowel trainer Arne Slot als Arnesen zijn het erover eens dat daar snel verandering in moet komen. "Alleen dan praat je ook weer snel over huurspelers vanwege de huidige situatie die wel kwaliteit moeten hebben om hier naartoe te komen. Want we hebben natuurlijk wel Geertruida, maar die is pas in oktober terug", legt de technisch directeur uit, die ook onder tijdsdruk werkt vanwege de Conference League die over twee weken begint voor Feyenoord. Gesproken over Lutsharel Geertruida: Arnesen geeft toe dat de gesprekken met de verdediger over een eventuele contractverlening nog altijd lopen. Van een akkoord is nog altijd geen sprake.

Een financiële impuls zou de Rotterdammers goed uitkomen, en Arnesen voorop. Maar de komst van een investeerder is nog niet nabij. Arnesen verwacht ook niet dat hij deze zomer al over extra transferbudget kan beschikken. "Ik ga er van uit dat ik moet roeien met de riemen die ik heb. Maar ik ben dan ook niet persoonlijk betrokken bij de zoektocht naar investeerders, daar zijn anderen voor. Ik voer over dat onderwerpen geen gesprekken met eventuele geïnteresseerde partijen."

Jorgensen traint alleen

Qua uitgaande transfers is er nog weinig beweging, ook niet rondom de veelbesproken Senesi en Köckü. Wie er vrijwel zeker zal vertrekken is spits Nicolai Jørgensen. "Hij heeft behoefte aan een nieuw avontuur en dus hebben we daar met hem duidelijke afspraken over gemaakt", zegt Arnesen over zijn landgenoot. "Dat heeft niks met Feyenoord te maken, maar hij is gewoon toe aan iets nieuws. Daarom heeft hij ook in samenspraak met de trainer besloten om voor zichzelf te trainen en zo rustig op zoek te gaan naar een club", vervolgt Arnesen, waardoor Robert Bozenik en Naoufal Bannis momenteel de twee voornaamste opties lijken voor de spitspositie.

"Maar tot nu toe is er nog geen aanbieding gekomen", besluit Arnesen, die een transfervrij vertrek niet uitsluit. "Dat kan ik niet uitsluiten inderdaad, maar natuurlijk hopen we een club voor hem te vinden zodat we nog een transfersom kunnen krijgen."