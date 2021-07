Kabinet kondigt nieuwe coronamaatregelen aan: nachtleven voor in ieder geval een maand weer dicht

Premier Rutte tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen | Foto: Archief

Dansen in discotheken, feestcafés en nachtclubs is voorlopig weer voorbij. Dat maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge vrijdagavond bekend op een ingelaste coronapersconferentie. De horeca moet de komende tijd om middernacht dicht en iedereen heeft een vaste zitplaats. Alle maatregelen gaan zaterdagochtend 06:00 uur in en gelden tot 14 augustus.