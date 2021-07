Drukke wachtrij bij Testen voor Toegang: 'Nog even feesten nu het nog kan'

Lange rijen bij de Testen voor Toegang-locatie in het centrum van Rotterdam deze vrijdag. Zo'n 300 mensen per uur ondergingen een coronatest om te kunnen feesten of bijvoorbeeld naar een theater te gaan. Met de aangekondigde persconferentie van het kabinet in het verschiet was er ook de nodige onzekerheid in de rij. "We gaan er nog even van genieten, nu het nog kan!"