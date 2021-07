Aboutaleb: 'Ben vanaf het begin al niet zo enthousiast geweest over Testen voor Toegang'

"We hebben destijds met elkaar afgesproken deze stap te zetten", zegt Aboutaleb op Radio Rijnmond over de versoepelingen van vorige maand. "Ik heb toen ook gezegd dat het op hoop van zegen was, ik was er niet zeker van wat het resultaat zou zijn."

Wel had Aboutaleb toen al zijn twijfels bij het Testen voor Toegang-systeem, waarmee mensen via QR-codes kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn of negatief zijn getest. De afgelopen weken kregen ze daarmee toegang tot bijvoorbeeld discotheken en nachtclubs.

"Ik ben daar vanaf het begin al niet zo enthousiast over geweest. Ten eerste had ik twijfels over de 40 uur waarbinnen zo’n code geldig was. In bijna twee dagen kan een hoop gebeuren en kan dus ook een besmetting plaatsvinden. Je hebt in een discotheek maar één besmetting nodig om letterlijk viraal te gaan."

Los van de geldigheid van 40 uur was het ook een probleem dat verschillende clubbezoekers fraudeerden met de QR-codes. Zo maakten ze bijvoorbeeld een screenshot van een code die iemand anders had verkregen.

"Ik betwijfel ook of bij de deur de dubbele check wel plaatsvindt. Bij zo’n code horen initialen van de voor- en achternaam en een ID. Om dat bij iedereen te controleren is omvangrijk. Dat was de verantwoordelijkheid van de horecaondernemers, maar ik heb ervoor gepleit zo’n cruciale controle door een derde partij uit te laten voeren. En dus niet door een ondernemer die baat heeft bij zoveel mogelijk mensen in de tent."

Handhaving

Nu clubs en feestcafés hun deuren weer moeten sluiten en andere horeca om 00:00 uur dicht moet, zal de politie het weer drukker krijgen met het handhaven van de nieuwe maatregelen. Dat heeft wel gevolgen voor de politieinzet elders. "Wij maken keuzes op basis van prioriteiten. Een politieman of vrouw kun je maar één keer inzetten. Als wij besluiten te handhaven bij feesten kunnen we ze niet ergens anders neerzetten. Dat is een keuze die wij maken. Daar heeft Covid overigens niets aan veranderd. Niet alles in de openbare sfeer is te handhaven."

Vakantie

Aboutaleb reageerde in gesprek met Rijnmond-presentator Ruud de Boer ook op het eventueel in gevaar komen van vakanties naar het buitenland. Door de vele besmettingen kleurt Nederland in de komende periode mogelijk weer rood op de kaart. "Als we naar donkerrood gaan, gaat de vakantie eraan. Buitenlanders komen dan ook Nederland niet in. Er is dus veel mee gemoeid. En dus moeten wij het de komende vier weken met elkaar beter doen. En vooral jeugd aanmoedigen om zich te laten vaccineren, en daarna veertien dagen geduld te hebben."

Burgemeester Ahmed Aboutaleb was vrijdag tussen 18:00 en 19:00 uur te gast op Radio Rijnmond, om onder meer te praten over de aanstaande coronamaatregelen. Kijk de hele uitzending hieronder terug: