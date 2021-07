Rotterdamse politieagenten brengen eerbetoon aan omgekomen motoragent Arno

Op beelden is te zien hoe agenten op een viaduct een laatste groet brengen aan hun omgekomen collega. De rouwauto met het lichaam van Arno wordt ook begeleid door vier motoragenten.

Het eresaluut van de Rotterdamse politieagenten | Foto: Nieuws op Beeld

De 47-jarige motoragent Arno van de Rotterdamse verkeerspolitie kwam woensdagochtend om het leven bij een aanrijding in het Waalhavengebied. Hij kwam met zijn motor in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder reed vervolgens door. Later op de dag werd de vrachtwagen teruggevonden en werd de 45-jarige verdachte aangehouden in Melissant.

Eerder deze vrijdag werd bekend dat de verdachte het slachtoffer mogelijk expres heeft aangereden. Justitie heeft aanwijzingen dat de verdachte met opzet de agent heeft aangereden en vervolgens is doorgereden.

De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat de verdachte twee weken langer vast blijft zitten. De man, een vrachtwagenchauffeur bij een transportbedrijf op Goeree-Overflakkee, wordt verdacht van doodslag en het doorrijden na een ongeluk.