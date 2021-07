Van hemels tot heimwee: hier zijn oud-bewoners van de Tweebosbuurt terechtgekomen

Kans met beide handen gepakt

Rotterdamser dan Gre Gelens kom je ze niet tegen. Recht voor z’n raap is ze. Met het hart op de tong. Gre woonde 36 jaar in de Riebeekstraat en was de eerste bewoner van dat huis. Drie jaar geleden is ze verhuisd. Ze woont nu op Vuurplaat, op een steenworp afstand. Naar eigen zeggen ‘met plezier.’

Vol trots laat ze haar nieuwe optrekje zien. Gre is een opgeruimd type en dat zie je terug. Alles is brandschoon. Vanaf haar balkon, dat ze haar 'vissenkom' noemt, kijkt ze naar haar oude wijkje.

Dit huis is beter, vindt Gre. Toen ze het kreeg aangeboden, heeft ze die kans met beide handen aangepakt. Ze zegt dat dit huis een verbetering is ten opzichte van haar oude huis. “Ik heb de kans gekregen en die met beide handen gepakt.”

Gre komt geregeld terug in de Tweebosbuurt. Bij de tuin van haar oude buurman schrikt ze. Alles is overwoekerd. “Wat een kolerezooi.”

Starend naar haar oude, vervallen balkon in de Riebeekstraat, concludeert Gre dat ze de goede keuze heeft gemaakt. Toch zijn er ook minpunten: haar huis op Vuurplaat is kleiner en ze moet 200 euro per maand meer huur betalen.

Spijt en heimwee

Bianca Sordam woonde zeven jaar in de De la Reystraat. Ze heeft spijt dat ze twee jaar geleden met haar gezin van drie kinderen naar een woning in Oud-Charlois is gegaan. Het huis is kleiner en ouder, terwijl ze net zoveel huur betaald.

Bianca laat haar badkamer zien. De groene wasbak doet direct denken aan jaren zeventig. “45 jaar oud”, zegt Bianca. Bovendien stinkt het afvoerputje. "Als ik dit opendoe, meneer, ga je wegrennen."

In de keuken is het krap. Ze kan er haar eettafel niet kwijt. En dat kan ook niet in de woonkamer. "Het is krap."

Bianca voelt zich niet thuis in Oud-Charlois. Op straat ziet ze soms vechtende en scheldende ouders. In zulke omstandigheden wil ze haar kind niet laten buitenspelen. Om die reden logeert haar dochter elke weekend bij familie in de Tweebosbuurt. zodat ze toch met vriendinnetjes kan spelen. Bianca brengt haar dochter dagelijks naar school op de De la Reystraat. Ze is bang dat verandering van school een negatieve invloed zal hebben op de schoolresultaten.

Bianca wil terug naar de Tweebosbuurt en heeft daarom hulp gezocht bij bewoner Mustapha Eaisaouiyen, een bekend gezicht uit haar vroegere wijk. Hij helpt mensen die problemen hebben met woningcorporatie Vestia. Ze wil gebruik maken van de zogeheten spijtoptantenregeling. Maar Vestia wil daar niet aan, zegt ze. Bianca geeft niet op. “Wij blijven doorgaan met strijden voor terugkeer.”

Eindelijk afscheid

Eenentachtig jaar van haar leven heeft mevrouw Knipping (91) in de Tweebosstraat gewoond. Nu woont ze alweer twee jaar in een vijftigpluswoning in IJsselmonde. Een huis dat van alle gemakken is voorzien. Ruime woonkamer, automatische (schuif)deuren en een toilet en badkamer met hulpstukken.

Toch was het wennen, zegt ze. Sinds een paar weken voelt ze zich pas een beetje thuis. Mevrouw Knipping had heimwee. "Ik heb wel eens mijn jas aangedaan en ben op mijn scootmobiel gestapt. Omdat ik naar huis wou. Zo erg was het."

Haar hart ligt nog steeds in de Tweebosbuurt, de buurt waar ze vertrok alsof ze een boodschapje ging halen. Zonder een echt afscheid dus.

Gesteund door haar rollator schuifelt mevrouw Knipping naar haar oude huis. Een benedenwoning met tuin in de Tweebosstraat. "Hier ligt mijn leven", zegt ze. "Hier kwam je thuis."

Ze hield van tuinieren en wil nog een keer de japanse kers zien in haar oude tuin. Ze heeft geluk want de nieuwe bewoner, die ze voor het eerst ontmoet, heeft ook groene vingers.

Vol verbazing kijkt ze vanuit het raam naar de tuin. "Die boom had ik graag een kus gegeven", zegt ze. "Maar ja, dat gaat niet meer."

Het groen achter haar oude huis is ook de plek waar ze ooit as heeft uitgestrooid. "Van mijn overleden honden."

De tuin ontroert haar. "Wat mooi!”, zegt ze met een hand voor haar mond. Dan komen de tranen. “Wat ik nu zie, zal ik bewaren als een foto in mijn hoofd en die gaat er nooit meer uit. Nu pas kan ik afscheid nemen. Het verleden ligt achter mij.”