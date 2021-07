Vincent Karremans voorgedragen als opvolger wethouder Wijbenga

Karremans is op dit moment fractievoorzitter van de Rotterdamse partij. Straks neemt hij, als de gemeenteraad instemt met zijn voordracht als wethouder, de portefeuilles handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven over van Wijbenga.

Karremans is naast fractievoorzitter momenteel ook eigenaar van een eigen bedrijf. Met die laatste functie zal hij stoppen om zich volledig te richten op zijn werk als wethouder.

“Ik heb erg veel zin om elke dag met volle focus aan de slag te kunnen gaan met het oplossen van de problemen in Rotterdam", laat Karremans in een reactie weten. "Het moet veiliger op straat. We moeten verloedering en vervuiling blijven tegengaan. En tegelijk moeten we voluit werken aan de groene en ontspannen stad van de toekomst. De afgelopen jaren hebben we samen met Bert Wijbenga goed beleid neergezet en dat wil ik vol gas gaan doorzetten”.

Hij doelt daar onder andere op de zeven grote stadsprojecten. “Voor dit soort ambities ben ik de politiek in gegaan. Grote doelen stellen en proberen het gedaan te krijgen. De stad gaat van beton naar groen en tegelijkertijd creëren we ook nog eens veel banen en huizen. Daar ga ik elke dag hard voor werken. Ik kijk ernaar uit."

Nieuwe fractievoorzitter

Raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer is door de fractie aangewezen als de nieuwe fractievoorzitter. De vrijgekomen raadszetel zal worden ingevuld door Hannagnes Faber. Zij heeft internationaal en Europees recht gestudeerd, was advocaat en is nu bedrijfsjurist. Hannagnes is al lange tijd actief binnen de VVD en heeft ook in het bestuur van Rotterdam gezeten.

De gemeenteraad van Rotterdam zal naar alle waarschijnlijkheid 2 september stemmen over de voordracht van Vincent Karremans als wethouder en locoburgemeester.