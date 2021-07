Lichaam gevonden in water Maasdam

Hulpdiensten op de Hoeksedijk in Maasdam | Foto: AS Media

De hulpdiensten hebben zaterdagochtend een stoffelijk overschot gevonden in Maasdam. Het lichaam is uit het water van de Boezemvliet gehaald.

De Boezemvliet is het water langs de Hoeksedijk tussen Maasdam en Puttershoek en mondt uit in de Binnenmaas. Brandweer en politie werden rond 06:30 uur gealarmeerd over het lichaam.

Hoe de persoon te water kon raken, is nog niet duidelijk. Ook kan de politie nog niets zeggen over de doodsoorzaak.

De Hoeksedijk was zaterdagochtend in verband met de vondst van het stoffelijk overschot enige tijd afgesloten.