Lichaam gevonden in water Maasdam, politie gaat uit van noodlottig ongeval

Hulpdiensten op de Hoeksedijk in Maasdam | Foto: AS Media

De hulpdiensten hebben zaterdagochtend een stoffelijk overschot gevonden in Maasdam. Het lichaam is uit het water van de Boezemvliet gehaald.

De Boezemvliet is het water langs de Hoeksedijk tussen Maasdam en Puttershoek en mondt uit in de Binnenmaas. Brandweer en politie werden rond 06:30 uur gealarmeerd over het lichaam.

Volgens de politie gaat het om het lichaam van een 46-jarige man uit Maasdam. Hij zou in het water zijn beland en vervolgens verdronken.

De Hoeksedijk was zaterdagochtend in verband met de vondst van het stoffelijk overschot enige tijd afgesloten.