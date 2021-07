Het weer van vandaag: enkele buien

Het weer in Barendrecht | Foto: Ed Aldus

Vanochtend neemt de bewolking in onze regio verder toe en blijft het nog droog. Vanmiddag is het bewolkt en gaan er vanuit het zuidwesten enkele regenbuien vallen. Het wordt maximaal 21 graden en er waait slechts een zwakke wind.

Vanavond is het bewolkt met een paar buien. Ook in de nacht kan er nog een bui vallen en tijdens opklaringen kan zich mist vormen. Waaien doet het nauwelijks en het koelt af naar 14 graden.

Morgen komt af en toe de zon tevoorschijn en bestaat er kans op een bui. Garantie op een droge dag kan helaas niet worden gegeven. Er waait een zwakke westenwind en het kwik loopt op naar 21 graden.

Vooruitzichten

Van maandag t/m donderdag is het wisselvallig in het Rijnmondgebied met slechts af en toe zon en dagelijks vallen verspreid buien, soms bestaat daarbij kans op onweer. De meeste buien worden op dit moment verwacht op dinsdag. In de middag ligt de middagtemperatuur tussen 20 en 23 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,4 graden en de minimumtemperatuur 13,3 graden. Er valt gemiddeld 26,7 mm neerslag.