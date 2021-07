Dertien uur voor aanvang gaat er een streep door het Under the Bridge-festival: 'Alles is opgebouwd, ik heb zitten huilen'

Ryan Lalay, organisator van het Under the Bridge-festival | Foto: JBMedia

Bier koud? Check. Podium opgebouwd? Check. Barpersoneel en beveiliging geregeld en betaald? Dubbel check. Alles stond klaar op het festivalterrein aan het Tennispad in Spijkenisse voor het Under the Bridge-festival. Zaterdag om 13:00 uur zou de tweede editie van het evenement aftrappen, maar de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge zette daar vrijdagavond een dikke streep doorheen. "Dit voelt als een mokerslag, een genadeklap", zegt organisator Ryan Lalay.

"Heel eerlijk: ik heb zitten huilen", vertelt Lalay zaterdagochtend. "We hadden alles opgebouwd en alle kosten zijn gemaakt. Iedereen is betaald. Niemand heeft hier begrip voor." Op de Facebookpagina van het dancefestival stromen de steunbetuigingen binnen en de telefoon van de organisator staat roodgloeiend.

Lieve UTB vrienden, We zijn gebroken. 💔 Alles stond klaar, de drank stond koud, voor wat het mooiste feest ooit had... Posted by Under the Bridge Festival on Friday, July 9, 2021

In de persconferentie werd vrijdagavond duidelijk dat onder meer evenementen alleen nog toegankelijk zijn als iedereen een vaste zitplaats heeft en op meer dan anderhalve meter afstand van elkaar zit. Daarnaast sluit alle horeca dagelijks om middernacht. Het testen voor toegang-systeem, waarbij bezoekers dus na een negatieve coronatest wél op minder dan anderhalve meter kunnen feesten, is on hold gezet tot half augustus. Het Under the Bridge-festival zoals Lalay dat had bedacht, valt daarmee dus in het water.

"Op afstand, met stoelen, had dus wel gemogen. Maar dan had ik vrijdagavond laat nog even vijfduizend stoelen moeten regelen, paden moeten maken en extra beveiligers inhuren. Daarnaast moeten we dan iedereen vertellen dat ze moeten blijven zitten, want er wordt op gehandhaafd. Dat is niet te doen."

Waarschijnlijk geen coronasteun

Volgens hem lopen de kosten in de tonnen. Terugverdienen zit er voorlopig niet. En recht op coronasteun waarschijnlijk ook niet, omdat een van de voorwaarden is dat bij de laatste twee edities een annuleringsverzekering moet zijn afgesloten. "Dit zou pas de tweede editie zijn geweest, omdat de editie van vorig jaar ook niet doorging. We hebben vorige week de vergunning ontvangen, dus gingen er echt van uit dat het door zou gaan. Dat bleek ook uit de vorige persconferentie, maar nu, drie weken later, zeggen ze dat het toch niet kan. Dit is echt een nachtmerrie."

Hij vraagt zich af waarom niet is besloten de festivals vanaf komend weekend af te gelasten. "Festivalorganisatoren beginnen vaak pas op maandag met opbouwen. Dan heb je al wel wat kosten gemaakt, maar doordat je dan minder uren hoeft te maken, scheelt dat toch erg veel." Naast festivalorganisator is hij ook ondernemer, met badkamer- en keukenwinkels. Daarop kon hij nog anticiperen op de maatregelen, door bijvoorbeeld via videoverbindingen met klanten af te spreken en een ontwerp te maken. Nu is binnen een paar uur de stekker uit het evenement getrokken en is van enige anticipatie geen sprake.

Lalay kreeg zaterdagochtend bezoek van burgemeester Foort van Oosten van de gemeente Nissewaard en wethouder Leon Soeterboek. "Ze kwamen hun steun betuigen. Ze moeten de richtlijnen volgen, maar vinden het ook heel zuur." Soeterboek schrijft daarover op zijn Facebookpagina: "Ik doe hierbij een dringende oproep aan het kabinet: zorg goed voor 'mijn' ondernemer en deze branche! Als je op zo'n korte termijn zo'n ingrijpende beslissing neemt als kabinet, dan weet je dat een ondernemer zich nooit en te nimmer kan wapenen."

Alles stond klaar, de drank stond koud, ze waren uitverkocht met 5000 kaarten, met nog slechts dertien uur te gaan. We... Posted by Leon Soeterboek on Saturday, July 10, 2021

Inpakken en afbreken

Wat rest is het opruimen van het festivalterrein. Het podium wordt afgebroken, de gehuurde wc's worden opgehaald en de drank kan terug de koelkast in. "We willen Project X-achtige praktijken voorkomen hier, want sommigen suggereerden dat ze alsnog zouden komen. Maar het afbreken duurt nog wel een dag. Het is ook triest voor de eigenaren van foodtrucks die hier zouden staan. Die hebben spullen ingekocht voor vijfduizend man en hebben geen grote vriezers. Een van hen zei al voor de grap dat hij het komende half jaar alleen nog maar hamburgers eet."

Als er geen overheidssteun komt, is Lalay genoodzaakt om de kosten uit eigen zak te betalen. Gelukkig hebben veel bezoekers aangegeven hun geld van het kaartje niet terug te willen, maar te wachten tot het festival in 2022 wél door kan gaan. "Dat festival zou dan ook nog verliesgevend zijn. Het duurt echt wel een paar jaar voor je het verlies te boven bent. Ik hoop echt dat Rutte en De Jonge beseffen wat ze doen met mensen zoals ik."