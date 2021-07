Van twee scoutingslijsten tot Robin van Persie: Feyenoord zet in op nieuwe spelers en de jeugd

Niet alleen voor het eerste elftal, maar ook voor de jeugdopleiding van Feyenoord is technisch directeur Frank Arnesen hard aan het werk. Zo haalde hij het afgelopen seizoen een aantal spelers voor het belofteteam van de Rotterdammers en werden de staf en de scouting op Varkenoord aangepast. De zaadjes zijn geplant en later hoopt Feyenoord te oogsten.

Arnesen zegt dat hij Feyenoord Onder 21 graag in de voetbalpiramide wil krijgen. Daarom gaat dat team vol voor het kampioenschap in de Onder 21-Competitie. "Ik denk dat Feyenoord heeft laten merken door Sipke Hulshoff binnen te halen, die twee jaar lang assistent-trainer van FC Volendam is geweest. Hij is een trainer van wie we veel verwachten. Hulshoff komt niet zomaar naar Feyenoord", zegt Arnesen.

Rini Coolen, de vorige trainer van Feyenoord Onder 21, is doorgeschoven als hoofd jeugdopleiding. Heel de jeugdopleiding van de Rotterdammers moet ook op dezelfde manier gaan spelen. De rol van Koen Stam, Head of Methodology, is volgens Arnesen eveneens belangrijk. Stam moet namelijk de voetbalfilosofie van Feyenoord bewaken.

'Achteruit gegaan door corona'

Arnesen vertelt ook dat er is gedacht aan de kloof tussen het eerste elftal en de jeugdopleiding van Feyenoord. Daarom stipt hij de rol van Robin van Persie aan. "Hij is fulltime trainer van Onder 16. Ook gaat Van Persie één à twee dagen in de week bij het eerste elftal van Feyenoord trainen. Van Persie is de brug van de jeugd naar het eerste elftal."

De technisch directeur baalt dat Feyenoord Onder 21 vorig seizoen nauwelijks tot geen wedstrijden heeft kunnen spelen door het coronavirus. Voor de ontwikkeling van deze spelers is dat niet goed geweest, vertelt de technisch directeur. "Het heeft niet stilgestaan, maar het is achteruit gegaan."

Drie à vier keer per dag contact met scouts

Ook het scoutingsapparaat van Feyenoord is onder de loep genomen. Maar de Rotterdammers hebben geen dikke portemonnee. Er zijn volgens Arnesen daarom twee scenario's voor de scouting: één scenario als Feyenoord wél en één scenario als Feyenoord geen geld heeft. "Nu is er geen geld, dus moeten we aan transfervrije spelers en huurspelers denken. We maken twee lijsten van spelers die we kunnen halen. Dat doen we altijd", legt Arnesen uit.

Maar de lijst van vandaag is niet de lijst van morgen, zegt Arnesen. "We zijn heel alert met de scouts. Drie à vier keer per dag heb ik contact met hen. Zo moet je het doen. Dan probeer je de best mogelijke oplossing te vinden in de filosofie van Arne Slot en hoop je dat het haalbaar is."