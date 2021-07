Sparta oefent zaterdag voor de tweede keer in de voorbereiding van het komende voetbalseizoen. De Kasteelclub speelt om 14:00 uur tegen de Belgische eersteklasser AA Gent. Deze besloten vriendschappelijke wedstrijd is live te volgen bij Rijnmond.

Via het Facebook-account van AA Gent is het oefenduel te zien via een livestream. Die is straks ook op deze pagina te bekijken.

Later vind je op onze socials en kanalen meer over AA Gent-Sparta. Verslaggever Jesse van Someren volgt de oefenpartij op de voet en neemt na de wedstrijd interviews af. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

Wil je meepraten over AA Gent-Sparta? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.

LIVE: AA Gent - Sparta 2-1 (2-1)

13' 1-0 Tarik Tissoudali (penalty)

24' 2-0 Gianni Bruno

26' 2-1 Lennart Thy (penalty)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Overman; Mijnans, Bynoe, Auassar, Van Crooij; Smeets, Thy