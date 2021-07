Sparta knap naar gelijkspel in doelpuntrijk oefenduel met AA Gent

Met Maduka Okoye terug onder de lat kwam Sparta na een klein kwartier spelen op achterstand tegen AA Gent, dat eerder deze voorbereiding ook al oefende tegen Feyenoord (1-1). Na een overtreding van de jonge Jafar Bynoe ging de bal op de stip, Tarik Tissoudali schoot vervolgens via de handschoenen van Okoye de openingstreffer binnen.

Ruim tien minuten later verdubbelde Gent de voorsprong. Na slordig balverlies van Michaël Heylen kwam de bal snel bij Gianni Bruno, die Okoye van dichtbij de hoek instuurde: 2-0.

Lang kon Gent niet genieten van de comfortabele marge. Meteen na de aftrap kreeg Sparta een strafschop door een handsbal aan de rand van de zestien. Die werd vervolgens feilloos benut door Lennart Thy. Met die 2-1 stand gingen beide ploegen naar de kleedkamer.

Wissels

Aan het begin van de tweede helft kwam Mario Engels in de ploeg voor Vito van Crooij, na een uur spelen wisselde trainer Henk Fraser bijna zijn gehele ploeg. Een van de invallers, Emanuel Emegha, zorgde kort na zijn invalbeurt knap voor de gelijkmaker. De jonge aanvaller, vorige week tegen Heracles ook al twee keer trefzeker, draaide zichzelf in scoringspositie en kreeg de bal uiteindelijk in het doel: 2-2.

Tien minuten later kwam Sparta zelfs op voorsprong. Na een goede aanval over links kwam de bal op de rand van de zestien bij invaller Jeremy Udenhout, die ‘m in de verre hoek binnen schoot. Daarmee stond Sparta voor even knap op voorsprong tegen de Belgische topploeg, maar lang mocht dat niet duren. Tien minuten voor tijd zorgde Gent-aanvoerder Vadis Odjidja-Ofoe met een fraai schot via de onderkant van de lat voor de 3-3. Dat bleek uiteindelijk de eindstand.

Kijk terug op de hoogtepunten van het oefenduel via onderstaand liveblog.

AA Gent - Sparta 3-3 (2-1)

13' 1-0 Tarik Tissoudali (penalty)

24' 2-0 Gianni Bruno

26' 2-1 Lennart Thy (penalty)

68' 2-2 Emanuel Emegha

79' 2-3 Jeremy Udenhout

84' 3-3 Vadis Odjidja