RIVM: ruim 1100 nieuwe besmettingen in de regio Rijnmond, cijfers blijven stijgen

Het RIVM meldt zaterdag 1109 nieuwe coronabesmettingen in de regio Rijnmond. Dat zijn er ruim 300 meer dan vrijdag, toen 806 nieuwe besmettingen werden gemeld. Donderdag waren dat er nog 609; aan het begin van de week zelfs minder dan 300.

Een week geleden was het gemiddelde aantal besmettingen per dag nog 100. Inmiddels is dat opgelopen naar 519.

Het RIVM meldt geen nieuwe sterfgevallen. In het ziekenhuis zijn twee mensen opgenomen. Ze komen allebei uit Rotterdam.

Vrijdag waren er volgens het RIVM geen nieuwe sterfgevallen of ziekenhuisopnames door het coronavirus.





Landelijk beeld:

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 10.345 nieuwe corona-besmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds eind december en maar liefst negen keer zoveel als vorige week zaterdag.

?Rotterdam is na Amsterdam en Utrecht de gemeente met de meeste besmettingen. ?

In de ziekenhuizen is vooralsnog weinig te merken van de nieuwe corona-golf. Het aantal opgenomen patiënten is met één afgenomen, het zijn er nu 205.

Op de IC's liggen momenteel 82 mensen met corona.

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 9 -2729

Albrandswaard: 16 - 3119

Barendrecht: 29 - 5627

Brielle: 7 - 1698

Capelle aan den IJssel: 42 - 8068

Dordrecht: 40 - 14.613

Goeree-Overflakkee: 10 - 4857

Gorinchem: 24 - 4273

Hardinxveld-Giessendam: 4 - 2797

Hellevoetsluis: 12 - 3621

Hendrik-Ido Ambacht: 14 - 3685

Hoeksche Waard: 25 - 8820

Krimpen aan den IJssel: 11 - 3773

Lansingerland: 28 - 6735

Maassluis: 6 - 3632

Molenlanden: 10 - 5810

Nissewaard: 28 - 9060

Papendrecht: 8 - 3612

Ridderkerk: 15 - 5966

Rotterdam: 701 - 81.968

Schiedam: 20 - 9468

Sliedrecht: 7 - 3428

Vlaardingen: 24 - 8987

Westvoorne: 6 - 1172

Zwijndrecht: 13 - 5455

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.