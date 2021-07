Feyenoord onderuit in de afsluitende wedstrijd op het trainingskamp

Feyenoord heeft zaterdag het trainingskamp met een nederlaag beëindigd. De Rotterdammers verloren in het Zwitserse plaatsje Freienbach met 2-0 van Young Boys. De tegenstander is de kampioen van Zwitserland.

In de eerste helft waren er weinig kansen voor beide teams. Na zeven minuten kon de eerste kans van het duel worden genoteerd. Young Boys slingerde aan de rechterkant de bal in het zestienmetergebied van Feyenoord, waarna Jordan Siebatcheu kon koppen. Doelman Justin Bijlow redde fraai op deze kopbal. Enkele minuten later stichtte Feyenoord gevaar via Luis Sinisterra. Young Boys-doelman David von Ballmoos pareerde het schot van de Colombiaan in de korte hoek.

Na bijna een halfuur spelen nam Young Boys de leiding in de wedstrijd. Marvin Spielmann haalde uit op het doel van Feyenoord, maar Bijlow kon dat schot niet goed wegwerken. De bal rolde uiteindelijk het doel in (1-0). Vlak voor de rust kreeg Feyenoord, dat aanvallend weinig bracht, een grote kans via Robert Bozeník. De Slowaak werkte een goede voorzet van Jens Toornstra niet binnen.

Nauwelijks kansen

Feyenoord kwam in de tweede helft minder goed voor de dag. De Zwitserse tegenstander kreeg via Spielmann in de 57e minuut een goede kans, nadat Wouter Burger balverlies leed. Enkele minuten later werkte Feyenoord-back Marcus Pedersen de bal bijna in eigen doel. Zijn onderschepping ging nipt het doel over.

Na zeventig minuten was het wel raak voor Young Boys. Ulisses Garcia kreeg veel ruimte en schoot de 2-0 tegen Feyenoord binnen. Vlak voor tijd kregen de Rotterdammers met invaller Christian Conteh een mogelijkheid, waarbij doelman Guillaume Faivre er niet goed uit zag. Young Boys kon uiteindelijk nog uitverdedigen.

Daarmee heeft Feyenoord het trainingskamp in Oostenrijk af met een 2-0 nederlaag tegen Young Boys afgesloten. Eerder wonnen de Rotterdammers nog met 1-0 van FC Zürich door een treffer van Sinisterra.

Young Boys - Feyenoord 2-0 (1-0)

28' 1-0 Marvin Spielmann

70' 2-0 Ulisses Garcia

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (60' Hall), Burger (75' Vente), Senesi (60' Hendriks), Malacia (60' Skogen); Toornstra (60' Hartjes), Kökcü (46' Diemers), Til (60' El Bouchataoui); Sinisterra (60' Conteh), Bozenik (46' Antonucci), Linssen (60' Bannis)