Sparta-trainer Henk Fraser: 'Harroui kijkt of er stappen gemaakt kunnen worden'

Henk Fraser was na afloop van het oefenduel met AA Gent (3-3) te spreken over de wedstrijd van Sparta. "We hebben een aantal goede dingen gezien", is de eerste indruk van de trainer van de Kasteelclub. Na de vriendschappelijke wedstrijd ging het echter niet alleen over de oefenpartij, maar ook over een eventueel vertrek van sterkhouders Abdou Harroui en Maduka Okoye.

"Het is niet meer dan logisch dat er dingen zijn die nog voor verbetering vatbaar zijn", vindt Fraser. Hij noemt AA Gent een goede ploeg. "Maar als je eerlijk bent, dan haalden wij een bepaald niveau waar wij nog van kunnen dromen om dat structureel te halen. Dat is wel de doelstelling."

Sparta heeft even overwogen om het oefenduel af te zeggen, maar Fraser vond het een goed moment om jonge spelers in actie te laten komen. Volgens hem is de volgende uitdaging voor Sparta om komend seizoen dwingender in het balbezit te zijn. "Daar heb je energie voor nodig. Het gekke was dat we in de tweede helft nog meer energie kregen met de jonge jongens."

Harroui

In het oefenduel met AA Gent was Abdou Harroui één van de afwezigen bij Sparta. "De reden van zijn afwezigheid was dat hij bezig is om te kijken of er volgende stappen gemaakt kunnen worden", legt Fraser uit, waarmee hij doelt op een vertrek van Harroui. De trainer van Sparta weet niet of er iets speelt. "Het is zijn goed recht. Voor mij is het wel erg wennen, omdat ik niet gewend ben dat spelers in de voorbereiding gaan kijken hoe en wat er mogelijk is. Dat is niet alleen bij ons, dat gebeurt overal."

Fraser wil spelers die volledig met Sparta bezig zijn. "Met alle andere zaken heb ik geen moeite, dat past bij deze tijd. Toen ik nog voetbalde, ging het net even anders. Ik leef in 'hun' tijd en moet omgaan met de zaken die er nu liggen. Die respecteer ik ook, maar iedereen moet ook respecteren dat ik bezig ben met Sparta."

Als Harroui naar een andere club gaat, dan zou Fraser het fantastisch vinden. De middenvelder heeft volgens hem 'een fantastische ontwikkeling' doorgemaakt. "Maar als hij bij Sparta blijft, dan moet Harroui wel de knop omzetten", kondigt Fraser aan.

Voor aanvang liet Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, aan Rijnmond weten dat Harroui nog niet fit genoeg was om tegen AA Gent mee te doen. Zijn zaakwaarnemer meldt dat hij langer vrij heeft gekregen en maandag weer met Sparta meetraint.

Okoye

Tegen AA Gent keepte sterkhouder Maduka Okoye wel. Hij zou in de belangstelling staan van onder meer AZ. "Of dat aan de orde is, weet ik niet. Naar mijn weten is er niks concreet. Hij doet zijn werk", zegt Fraser. "Maar hij mag, net als Harroui, dromen hebben."

Fraser benadrukt met Benjamin van Leer en Tim Coremans eredivisiewaardige keepers te hebben. "In de voorbereiding zullen zij ook nog speeltijd krijgen."