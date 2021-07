Club Brugge hengelt naar de diensten van Feyenoord-linksback Malacia

Tyrell Malacia in actie tijdens het oefenduel Feyenoord-AA Gent (1-1) | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia staat in de belangstelling van Club Brugge. De landskampioen van Belgiƫ heeft eerder een bod uitgebracht op de linksback, maar technisch directeur Frank Arnesen heeft dat afgewezen. Malacia zou elf miljoen euro moeten kosten.

Arnesen benadrukt aan Rijnmond dat Malacia recent bij Feyenoord heeft bijgetekend. "Hij blijft bij Feyenoord", zegt Arnesen. Een akkoord tussen Feyenoord en Club Brugge is er vooralsnog niet. Arnesen weet niet of Malacia persoonlijk rond zou zijn met de Belgische ploeg.

Malacia verlengde onlangs zijn contract onlangs in De Kuip tot en met de zomer van 2023. "Ik kreeg een goed gevoel. Daar ga ik altijd van uit. Ik hoop dat ik qua statistieken wel meer kan bijdragen", vertelde Malacia na afloop van het oefenduel met AA Gent van twee weken geleden.

Haps en Dilrosun

Verder zou Ridgeciano Haps in de belangstelling staan van andere clubs, maar Arnesen zegt dat er nog geen club is geweest die een bod op Haps heeft gedaan.

Feyenoord heeft ondertussen ook interesse in Javairô Dilrosun. Als Steven Berghuis naar aartsrivaal Ajax vertrekt, dan willen de Rotterdammers graag Dilrosun overnemen. In het afgelopen seizoen kwam de buitenspeler bij de Duitse club Hertha BSC twaalf keer in actie.