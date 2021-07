RTL Boulevard schrapt live-uitzending wegens 'ernstige dreiging'

De live-uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam gaat zaterdagavond niet door vanwege een 'ernstige dreiging'. De studio aan het Leidseplein is ontruimd.

De omroep zegt dat besluit genomen te hebben op basis van informatie van onder anderen de politie.

RTL Nieuws meldt dat het gaat om 'een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad'. Het is niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries van afgelopen dinsdag.

De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTL Boulevard neergeschoten in de omgeving van de studio.

Kort na de aanslag werden op de snelweg bij Leidschendam twee verdachten opgepakt. Het gaat om een 21-jarige man uit Rotterdam-West en een 35-jarige inwoner van Maurik. Beiden waren bekenden van de politie. Hun hechtenis is vrijdag met twee weken verlengd.

De uitzending van RTL Boulevard stond gepland voor 18.35 uur. Op dat tijdstip wordt nu een herhaling uitgezonden van de uitzending van woensdag, waarin een ode werd gebracht aan Peter R. de Vries.

Hoe het daarna verder gaat, kan een woordvoerder van RTL nog niet zeggen. "Over hoe we morgen verder gaan, zijn we nu in overleg. Veiligheid staat boven alles."