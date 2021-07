Burgemeester Aboutaleb spreekt op Srebrenica-herdenking

De massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica, deze maand 26 jaar geleden, wordt zoals elk jaar herdacht in Bosnië en op het Plein in Den Haag. Ook worden de namen van negentien slachtoffers die gisteren zijn herbegraven in Potocari voorgelezen. Potocari is de plaats bij Srebrenica waar in 1995 Nederlandse blauwhelmen die de enclave moesten beschermen hun basis hadden. Dutchbat, zoals het Nederlandse VN-bataljon heette, kon niet voorkomen dat troepen onder leiding van de Bosnisch-Servische generaal Mladic Srebrenica op 11 juli innamen en in de week erna een slachting aanrichtten onder de mannelijke bevolking.

De burgemeester komt onder meer spreken omdat de gemeenteraad van Rotterdam de wens heeft uitgesproken om meer met en voor de Bosniërs in Rotterdam te doen. Daarnaast is Aboutaleb twee jaar geleden zelf in Bosnië geweest. Hij vertelde daarover in de uitzending van 'de Verdieping' afgelopen vrijdag: "je wordt er stil van als je al die graven in Srebrenica ziet. Als eerbetoon aan al die mensen wil ik graag een toespraak houden." In de jaren 90 was hij ook als ambtenaar van het ministerie van VWS betrokken bij het naar Nederland halen van vluchtelingen uit dat gebied. "Ik heb toen een deel van het bombardement meegemaakt, ik heb daar nog foto's van. Ik zal dat niet snel vergeten".