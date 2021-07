Feyenoord, Sparta en EK-finale in Radio Rijnmond Sport

Feyenoord heeft het trainingskamp in Oostenrijk afgesloten, Sparta speelde knap met 3-3 gelijk tegen AA Gent en de finale van het EK Voetbal tussen Engeland en Italië staat voor de deur. Kortom: er is zondag genoeg te bespreken in Radio Rijnmond Sport.

Van 14:00 tot en met 17:00 uur hoor je op Radio Rijnmond allerlei onderwerpen voorbij komen. Zo blikken we terug op het trainingskamp van Feyenoord met verslaggever Dennis van Eersel. Ook laten we je interviews horen met spelers, trainer Arne Slot en technisch directeur Frank Arnesen. Ook besteden we aandacht aan het tweede oefenduel van Sparta in deze voorbereiding. De Kasteelclub hield de Belgische eersteklasser AA Gent op een 3-3 gelijkspel.

Daarnaast komt FC Dordrecht in Radio Rijnmond Sport voorbij. Met innovatiemanager en technisch directeur Leon Vlemmings bespreken we de acht nieuwe spelers voor de Schapenkoppen.

We bellen ook met analisten over de EK-finale om Wembley, die zal gaan tussen Engeland en Italië. AD-columnist Sjoerd Mossou zit in Londen en vertelt over de belevenis in Engeland. Italië-liefhebber Emile Schelvis duidt de sfeer onder La Squadra Azzurra. Met de FC Rijnmond-analist nemen we ook de voorbereiding van Feyenoord door.

Er is ook ruimte voor andere sporten in de show. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in de Tour de France. Ook spreken we met beachvolleyballer Yorick de Groot uit Sliedrecht, die zaterdag het viersterrentoernooi in Gstaad won.

Bart Nolles presenteert Radio Rijnmond Sport. Luister hieronder live naar de uitzending: