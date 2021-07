Ook in Schiedams parkje liggen bloemen en briefjes voor Peter R. de Vries

Op een van de briefjes staat: "De afgelopen jaren heb je voor iedereen gevochten. Nu is het tijd om voor je eigen leven te vechten. Veel sterkte". Op een ander staat: "Beste Peter, je hebt veel voor mensen betekend, zoals voor de nabestaanden van Natalee Holloway, Nicky Verstappen en Marianne Vaatstra. Ik wens jou en je familie en vrienden veel sterkte toe in deze voor jullie moeilijke tijd."

Steunbetuigingen in Schiedam voor Peter R. de Vries | Foto: Sjoerd de Vos (Rijnmond)

Schiedammer parkmoord

De Vries zette zich in 2003 in om de juiste dader te vinden van de Schiedammer parkmoord. In het Prinses Beatrixpark werd op 22 juni 2000 de toen tienjarige Nienke Kleiss doodgestoken. Haar elfjarige vriendje Maikel, met wie zij in het park aan het spelen was, werd ook neergestoken, maar overleefde zijn verwondingen.

In de zaak werd eerst de verkeerde persoon veroordeeld: de politie hield Cees B. verantwoordelijk, maar hij hield na een eerdere (valse) bekentenis vol dat hij onschuldig was. In 2003 raakte Peter R. de Vries betrokken bij de zaak toen hij in een extra lange aflevering van zijn tv-programma aandacht besteedde aan Schiedammer parkmoord. Een jaar later wordt - na een bekentenis van Wik H. - Cees B. vrijgesproken.